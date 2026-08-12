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Деньги мимо акций

Что может вернуть деньги частных инвесторов на российский рынок акций
Егор Дугаев , инвестиционный консультант «ВТБ Мои инвестиции»

В первом полугодии 2026 г., несмотря на продолжение цикла снижения ключевой ставки, настроения инвесторов все больше определяются не стремлением заработать, а желанием сохранить капитал в более консервативных инструментах. Привычный тезис, что акции будут переоцениваться вслед за прибылью компаний и инфляцией, уже не кажется актуальным.

После ухода большинства зарубежных инвесторов структура спроса на российские акции кардинально изменилась. Рынок стал полностью опираться на внутренний капитал, а основными участниками торгов стали частные инвесторы. Более 40 млн физических лиц сегодня имеют брокерские счета, однако не каждый открытый счет означает регулярное участие в торгах и готовность увеличивать долю акций в портфеле. Значительная часть инвесторов все еще держат свои позиции в ожидании возвращения на уровни начала 2022 г.

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