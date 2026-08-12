Творцы и купцы

Творцы и купцыКакой должна быть модель взаимодействия правообладателей и техногигантов в рамках развития ИИ
В вопросах регулирования авторского права необходимо исходить из простого канона: оно должно оставаться стабильным вне зависимости от того, какая технология сегодня в моде. Закон об ИИ, принятый в конце июля, вводит в правовое поле новый случай свободного использования произведений – для обучения так называемых суверенных и национальных ИИ-моделей, – которого ст. 1229 Гражданского кодекса (ГК) не знает и по своей архитектуре знать не может. И устроена эта статья так не по прихоти цивилистов: исчерпывающий перечень ограничений исключительного права – тот самый несущий каркас, без которого вся конструкция интеллектуальной собственности начинает рассыпаться. Причем Совет при президенте по кодификации еще 23 апреля прямо указал Минцифры на проблему первого варианта законопроекта: это параллельное регулирование, вынесенное за рамки ГК, и в таком виде оно нежизнеспособно. В июле закон об ИИ приняли, но эта параллельность никуда не исчезла.
И здесь необходимо понимать, какие риски для творческих индустрий закладывает такой подход. Во-первых, ущерб авторам исчисляется не в переживаниях, а в рублях. Согласно исследованию ВШЭ, речь идет о потерях для правообладателей от генеративных моделей свыше 1 трлн руб. на горизонте 2025–2030 гг. Это не мнение, это счет. И пока мы обсуждаем красивые слова про «поддержку отрасли», рента творцов уходит с их цифровых делянок к IT-гигантам – фактически как к прикупленным крепостным, только наоборот: крепостных прикупают у самих себя, за свой же счет.