Творцы и купцы

В вопросах регулирования авторского права необходимо исходить из простого канона: оно должно оставаться стабильным вне зависимости от того, какая технология сегодня в моде. Закон об ИИ, принятый в конце июля, вводит в правовое поле новый случай свободного использования произведений – для обучения так называемых суверенных и национальных ИИ-моделей, – которого ст. 1229 Гражданского кодекса (ГК) не знает и по своей архитектуре знать не может. И устроена эта статья так не по прихоти цивилистов: исчерпывающий перечень ограничений исключительного права – тот самый несущий каркас, без которого вся конструкция интеллектуальной собственности начинает рассыпаться. Причем Совет при президенте по кодификации еще 23 апреля прямо указал Минцифры на проблему первого варианта законопроекта: это параллельное регулирование, вынесенное за рамки ГК, и в таком виде оно нежизнеспособно. В июле закон об ИИ приняли, но эта параллельность никуда не исчезла.