Своя витрина

По прогнозам, к 2030 г. на омниканальных ритейлеров, DTC-бренды и нишевые площадки может приходиться до 35% рынка. Собственные магазины особенно нужны там, где важны высокий средний чек, качество, сервис и отношения с покупателем: в косметике, электронике, детских и спортивных товарах, премиальном и околопремиальном сегментах. Для таких компаний свой сайт – это не замена маркетплейсу, а способ перестать быть селлером и стать бизнесом.