Своя витрина

Своя витринаПочему селлеры начали создавать свои интернет-магазины
В июле число регистраций новых продавцов на «Яндекс KIT» выросло в 2 раза, количество пользователей «Точка cтор» – в 4 раза к июню. Но запрос продавцов на собственные каналы продаж возник гораздо раньше атак на склады Wildberries.
Маркетплейсы сделали важную вещь: позволили практически любому человеку начать торговать в интернете. Не нужно создавать сайт, искать покупателей, подключать оплату, договариваться с курьерами. Привез товар на склад – и готово.
Сложности возникают дальше. По мере роста бизнеса селлер все сильнее ощущает специфику модели: комиссии, правила площадки, интерфейс и прочее – не его ответственность. Даже товар, который формально принадлежит продавцу, может находиться на складе маркетплейса, а доступ к нему и условия его реализации определяет площадка.
Собственный интернет-магазин возвращает предпринимателю ощущение контроля. Он позволяет самостоятельно работать с ассортиментом и ценами, собирать данные о покупателях, управлять программами лояльности и выстраивать коммуникацию с аудиторией. Для брендов это особенно важно.
Обратная сторона такой независимости, как и всегда, ее цена. Владельцу магазина приходится самому привлекать трафик, подключать CRM, платежи, учетные системы, логистику и возвраты. Готового комплексного решения, сопоставимого с зарубежным Shopify, на российском рынке пока нет, но бизнес пытается – те же «Яндекс KIT», «Точка cтор», inSales, конструктор от Т-банка.
Конечно, независимые магазины не отберут рынок у гигантов. Сейчас на маркетплейсы приходится около 70% оборота e-commerce. Покупатели привыкли сразу идти туда, поисковики тоже чаще всего отправляют их на крупнейшие площадки. И по объему продаж они продолжат доминировать, но рядом постепенно вырастет устойчивый рынок.
По прогнозам, к 2030 г. на омниканальных ритейлеров, DTC-бренды и нишевые площадки может приходиться до 35% рынка. Собственные магазины особенно нужны там, где важны высокий средний чек, качество, сервис и отношения с покупателем: в косметике, электронике, детских и спортивных товарах, премиальном и околопремиальном сегментах. Для таких компаний свой сайт – это не замена маркетплейсу, а способ перестать быть селлером и стать бизнесом.