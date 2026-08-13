Ремень безопасности для ИИ

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) уверенно входят в корпоративную практику. Бизнес активно вручает нейросетям ключи от своих процессов: вот тебе почта, вот CRM, вот база договоров – работай. Автономные системы уже могут не только отвечать на вопросы, но и планировать последовательность действий, обращаться к внешним сервисам, создавать документы и предлагать свои решения. Быстрее, дешевле, меньше рутины.