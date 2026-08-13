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Ремень безопасности для ИИ

Доверенный искусственный интеллект может стать новой специализацией России
Сергей Боловцов , директор Исследовательского центра искусственного интеллекта Института общественных наук Президентской академии

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) уверенно входят в корпоративную практику. Бизнес активно вручает нейросетям ключи от своих процессов: вот тебе почта, вот CRM, вот база договоров – работай. Автономные системы уже могут не только отвечать на вопросы, но и планировать последовательность действий, обращаться к внешним сервисам, создавать документы и предлагать свои решения. Быстрее, дешевле, меньше рутины.

Например, к концу 2025 г. уже 39% российских компаний использовали ИИ-агентов для решения рутинных задач.

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