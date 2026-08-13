Впереди – Индия

История Индии насчитывает более 5000 лет, что делает ее одной из немногих древних цивилизаций, которые без перерыва дожили до наших дней и обрели облик современного национального государства. Задолго до Нового времени индийские идеи расходились далеко за пределы ее берегов. Буддийские монахи и ученые несли учение Будды древними торговыми и паломническими путями через Гималаи в Центральную Азию и морем в Юго-Восточную Азию, давая жизнь монастырям, храмам и центрам знаний по всему этому пространству. Индийские математики подарили миру понятие нуля и десятичную систему – идеи, которые через арабский мир пришли в Европу и лежат в основе современной науки и вычислительной техники. Индийская мысль, искусство и архитектура оставили свой след – не завоеваниями, а трудами ученых, торговцев и паломников, которые находили в Индии неиссякаемый источник идей, достойных того, чтобы увезти их домой. Эта преемственность наделяет Индию особым историческим самосознанием, укорененным не только в недавнем росте, но и в понимании того, что Индия уже формировала идеи мира прежде и продолжает это делать.