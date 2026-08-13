Впереди – ИндияПочему 80-летие независимости для Индии становится точкой отсчета будущего
Индия отпразднует свой 80-й День независимости 15 августа 2026 г. Это повод с гордостью оглянуться назад и с ясной целью посмотреть вперед. Тот же дух истины и решимости, что вел Индию сквозь борьбу за свободу, ныне ведет страну к цели стать развитой державой к 2047 г., когда исполнится 100 лет ее независимости.
Эта годовщина – дань жертвам тех, кто завоевал для Индии свободу; дух, обретший голос в «Ванде Матарам», национальной песне, 150-летие которой страна отмечает в этом году. Она обновляет и санкальп нации – ее решимость продолжать созидание на фундаменте этой свободы, движимую теперь энергией индийской молодежи, ее Юва Шакти. Именно это видение определяет то, как Индия строит отношения с миром – в том числе с давними партнерами, такими как Россия.
Преображенная нация
История Индии насчитывает более 5000 лет, что делает ее одной из немногих древних цивилизаций, которые без перерыва дожили до наших дней и обрели облик современного национального государства. Задолго до Нового времени индийские идеи расходились далеко за пределы ее берегов. Буддийские монахи и ученые несли учение Будды древними торговыми и паломническими путями через Гималаи в Центральную Азию и морем в Юго-Восточную Азию, давая жизнь монастырям, храмам и центрам знаний по всему этому пространству. Индийские математики подарили миру понятие нуля и десятичную систему – идеи, которые через арабский мир пришли в Европу и лежат в основе современной науки и вычислительной техники. Индийская мысль, искусство и архитектура оставили свой след – не завоеваниями, а трудами ученых, торговцев и паломников, которые находили в Индии неиссякаемый источник идей, достойных того, чтобы увезти их домой. Эта преемственность наделяет Индию особым историческим самосознанием, укорененным не только в недавнем росте, но и в понимании того, что Индия уже формировала идеи мира прежде и продолжает это делать.
Именно эта уверенность лежит в основе «Виксит Бхарат 2047», не амбиция нации, которая стремится заявить о себе, а амбиция цивилизации, возвращающейся к роли, давно ей знакомой. Она находит практическое воплощение в простой направляющей идее: «Сабка Саатх, Сабка Викас» – «развитие вместе со всеми».
Этот дух созидания сегодня виден во многих областях, и, пожалуй, ярче всего в космической отрасли Индии, где проявляется то же стремление к опоре на собственные силы, или Атманирбхарта, что издавна направляло тягу нации к знанию. Всего месяц назад компания Skyroot Aerospace успешно запустила с космодрома Шрихарикота ракету «Викрам 1» – первый в Индии орбитальный носитель, созданный частной компанией. Это достижение премьер-министр Нарендра Моди назвал историческим новым рубежом, отражающим дух индийской молодежи. Оно опирается на десятилетие успехов – среди них посадка «Чандраяна 3» близ южного полюса Луны и подготовка «Гаганьяна», первой в Индии пилотируемой миссии, – и сопровождается появлением более 400 космических стартапов там, где в 2014 г. была лишь одна компания.
Тот же дух новаторства пронизывает цифровую экономику Индии, где UPI, Aadhaar и DigiLocker изучают и перенимают другие страны. Он заметен и в растущей полупроводниковой базе страны, опорой которой стала программа Semicon 2.0, и в более широком продвижении к передовым технологиям, включая инициативу IndiaAI Mission. Также расширяются и торговые связи Индии: недавно заключены соглашения с Соединенным Королевством, Оманом, Новой Зеландией и Европейским союзом, углубляющие ее интеграцию с экономиками всего мира.
Подъем Индии виден и в ее культуре и наследии. Ее храмы, памятники и живые традиции год от года привлекают все больше гостей. За несколько дней до этой годовщины Сарнатх, где Господь Будда произнес свою первую проповедь, стал 45-м объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Индии. Обрело новую мировую значимость и традиционное медицинское наследие Индии: в 2022 г. Всемирная организация здравоохранения открыла в Джамнагаре свой Глобальный центр традиционной медицины – первый и единственный подобный центр в мире, посвященный изучению йоги, аюрведы и других традиционных систем.
Ничто из этого не случилось само собой. За всем этим годы реформ. Правила иностранных инвестиций смягчены в целом ряде секторов, включая страхование, оборону и космос, а система прямого налогообложения обновлена Законом о подоходном налоге 2025 г., который заменил накопленное за десятилетия законодательство более простой системой. Модернизировано и трудовое законодательство: 29 центральных законов о труде сведены в четыре трудовых кодекса, а инициатива Startup India помогла числу «единорогов» вырасти всего с четырех в 2014 г. до заметно более сотни сегодня. Планирование инфраструктуры в рамках программы PM GatiShakti вместе с Национальной логистической политикой снизило логистические издержки примерно до 8% ВВП значительно раньше срока, а такие реформы, как закон «Джан Вишвас», продолжают облегчать бизнесу соблюдение требований. О том же говорит и энергетический переход: к середине 2025 г. Индия довела долю мощностей на неископаемых источниках до 50% на пять лет раньше срока, установленного Парижским соглашением, и движется к 500 ГВт к 2030 г.
Вместе взятые, это не разрозненные шаги, а единый, цельный план, призванный сделать Индию эффективной, инновационной и конкурентоспособной на мировом уровне экономикой, способной поддерживать тот рост, которого потребует «Виксит Бхарат 2047».
Партнерство, выдержавшее время
От знаменитого русского путешественника Афанасия Никитина, первым добравшегося до Индии в 1471 г., до художника Рериха, сделавшего Индию своим домом, у нас всегда находились русские, которых притягивали Индия и ее системы знания. Махатма Ганди, еще живя в Южной Африке, переписывался со Львом Толстым и так восхищался его философией ненасилия, что назвал в его честь основанное там поселение «Ферма Толстого». Это скромный, но красноречивый знак взаимного уважения, которое старше современных отношений между двумя государствами. Построенное на десятилетиях доверия особое привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией охватывает энергетику, торговлю и технологии и продолжает крепнуть благодаря регулярным контактам на высоком уровне. Стремясь достичь к 2047 г. цели в 100 ГВт атомных мощностей, Индия видит в России ценного партнера по своей программе мирного атома, примером чего служит совместная работа на АЭС «Куданкулам». Эти отношения питают также связи между народами и общая заинтересованность в устойчивом многополярном миропорядке. Продвигаясь к «Виксит Бхарат 2047», Индия делает это с уверенностью, что Россия среди ее самых надежных партнеров.
Цивилизация не мерит себя одними десятилетиями. Это не нация, ожидающая, когда придет ее час, – ее час в известном смысле никогда по-настоящему и не уходил. Видение «Виксит Бхарат 2047» опирается на реальные достижения и реформы, разворачивающиеся в каждой части экономики и государственного управления, но его глубочайшая основа в чем-то более тихом – в уверенности нации, которая уже проходила этот путь и точно знает, что требуется от нее теперь. Индия не просто дошла до этого мгновения. Она уже стоит на нем, готовая идти дальше.