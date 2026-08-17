Быть или не быть встречам

Быть или не быть встречамКогда придет время для самммита российского и американского президентов
К августу 2026 г. о переговорах по урегулированию украинского конфликта известно только то, что публично ничего неизвестно. Отдельные сигналы в виде намеченных визитов в Москву и Киев американских спецпосланников Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера проскальзывают, но не делают картину яснее. В этих условиях встает вопрос: когда может быть новый саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его можно поставить как минимум потому, что формат встречи глав государств остается наиболее масштабным и важным в мировой дипломатической практике.
Ответ на вопрос о дате саммита чрезвычайно прост: он может быть проведен, когда будет угодно обоим президентам. Тут нет сложностей, кроме организационных: согласование дат, подготовка повестки дня, поиск места проведения, согласование расписания протокольных мероприятий... Но дата – это не самое важное. Содержание и перспективность саммита в большей мере зависят от контекста – событий, которые сопровождают его на всем пути: от предложения до непосредственно встречи двух лидеров. Актуальный на сегодняшний день контекст не совпадает с тем, что был еще год назад.
Во-первых, Трамп занят Ираном. И пока ситуация на Ближнем Востоке не будет урегулирована, американский президент не сможет задействовать ресурсы на украинском направлении. Во-вторых, Евросоюз, во многом из-за Трампа усиливший свое влияние на динамику конфликта (ввиду закупок вооружений для Украины), пока не показывает реальную готовность к диалогу. В-третьих, Трамп хочет быстро заявить о дипломатическом успехе, а не работать над ним. В преддверие ноябрьских промежуточных выборов это для него остается актуальной формулой.
Поэтому новый саммит на уровне глав государств, конечно, возможен в любое время. Но важность таких встреч определяется не только статусом участников, но и результативностью. А для нее нужно изменение существующего контекста, которого пока не произошло. Москва – это подчеркивали не раз – остается открытой к диалогу и при этом продвигается на поле боя – идет финальная битва за Донбасс. Остановка для проведения очередных переговоров при вышеперечисленных вводных, кажется, не входит в ее интересы.