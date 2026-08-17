Быть или не быть встречам

Ответ на вопрос о дате саммита чрезвычайно прост: он может быть проведен, когда будет угодно обоим президентам. Тут нет сложностей, кроме организационных: согласование дат, подготовка повестки дня, поиск места проведения, согласование расписания протокольных мероприятий... Но дата – это не самое важное. Содержание и перспективность саммита в большей мере зависят от контекста – событий, которые сопровождают его на всем пути: от предложения до непосредственно встречи двух лидеров. Актуальный на сегодняшний день контекст не совпадает с тем, что был еще год назад.