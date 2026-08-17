Искусственный банкир

Пока наибольшему риску автоматизации под воздействием ИИ в банковской сфере подвергаются профессии, связанные с выполнением рутинных и стандартизированных операций. Многие банковские операторы уже заменены системами ИИ, которые принимают звонки клиентов, отвечают на их вопросы и обрабатывают стандартные запросы. Правда, системы зачастую не обеспечивают точность ответов, а общение с ними – настоящий вызов для возрастных клиентов.