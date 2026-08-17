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Искусственный банкир

Как ИИ-агенты меняют банки и подходы к управлению деньгами
Сугармаа Пурэвхуу , аспирант Национального университета Монголии
Барбара Вегас , координатор совета директоров Центрального банка Венесуэлы

Мировой финансовый сектор на наших глазах переживает, пожалуй, крупнейший эволюционный скачок, принципиально меняющий подходы к финансам: внедрение ИИ-технологий. Мировые бизнес-лидеры, в том числе корпорации Moody’s и S&P, Всемирный экономический форум и Кембриджский университет убеждены, что именно банки станут одной из отраслей, где влияние ИИ окажется наиболее глубоким в течение ближайших 5–10 лет.

Пока наибольшему риску автоматизации под воздействием ИИ в банковской сфере подвергаются профессии, связанные с выполнением рутинных и стандартизированных операций. Многие банковские операторы уже заменены системами ИИ, которые принимают звонки клиентов, отвечают на их вопросы и обрабатывают стандартные запросы. Правда, системы зачастую не обеспечивают точность ответов, а общение с ними – настоящий вызов для возрастных клиентов.

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