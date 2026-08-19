Нефтяное рассредоточение

Исторически российский ТЭК развивается в сторону олигополизации и монополизации. Формирование современных ВИНК шло по всем направлениям, от добычи и переработки до розничной реализации топлива на АЗС. С экономической точки зрения сокращения затрат и повышения экономической эффективности. Иного подхода, кроме экономической эффективности и получения прибыли, в постсоветские годы декларировано не было. Но в последние месяцы понимание энергобезопасности стало более четким. Любая распределенная система является устойчивой. Хотя устойчивость с точки зрения экономики не самый эффективный принцип.