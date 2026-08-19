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Нефтяное рассредоточение

Почему сеть мини-НПЗ может повысить энергобезопасность, но дорого обойтись экономике
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

На совещании правительства с Владимиром Путиным прозвучало интересное и заманчивое предложение – создать сеть малых нефтеперерабатывающих заводов c целью увеличения предложения топлива на рынке в условиях постоянных угроз крупным российским НПЗ со стороны украинских ракет и дронов. Со смелой инициативой к президенту обратился губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Исторически российский ТЭК развивается в сторону олигополизации и монополизации. Формирование современных ВИНК шло по всем направлениям, от добычи и переработки до розничной реализации топлива на АЗС. С экономической точки зрения сокращения затрат и повышения экономической эффективности. Иного подхода, кроме экономической эффективности и получения прибыли, в постсоветские годы декларировано не было. Но в последние месяцы понимание энергобезопасности стало более четким. Любая распределенная система является устойчивой. Хотя устойчивость с точки зрения экономики не самый эффективный принцип.

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