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Платформенный риск

Что сохранит экономическое здоровье цифровых сервисов и их клиентов на фоне атак на инфраструктуру
Ярослав Кузьминов , научный руководитель НИУ ВШЭ

Цифровые платформы привыкли оценивать по классическим стандартам компаний: по обороту, выручке, числу пользователей или доле рынка. Но чем дальше, тем очевиднее, что такой отчет малосодержателен, поскольку цифровые платформы могут не владеть товарами продавцов и активами тысяч работающих через нее предпринимателей. Тем не менее именно платформы аккумулируют спрос и даже создают имидж товару – формально не владея правами на продукцию и услуги.

В итоге реальный экономический размер платформы определяется не только тем, что находится внутри самой платформы как компании, но и тем, какой объем сторонней, сопутствующей хозяйственной деятельности организован на созданной ею инфраструктуре.

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