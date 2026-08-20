Платформенный риск

Цифровые платформы привыкли оценивать по классическим стандартам компаний: по обороту, выручке, числу пользователей или доле рынка. Но чем дальше, тем очевиднее, что такой отчет малосодержателен, поскольку цифровые платформы могут не владеть товарами продавцов и активами тысяч работающих через нее предпринимателей. Тем не менее именно платформы аккумулируют спрос и даже создают имидж товару – формально не владея правами на продукцию и услуги.