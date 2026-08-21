«Мифология скульптуры»: «русский Роден»

При этом связь с родными корнями в работах скульптора никогда не исчезала: в лицах Микеланджело или Сократа неожиданно проступают черты эрзянских крестьян. Как и биография мастера, его творения настолько же объемны, причем часто – в самом буквальном смысле этого слова. Чтобы убедиться в этом, достаточно обойти со всех сторон почти любой из экспонатов выставки на Крымском Валу. Сделаешь шаг в сторону – и лицо Христа или Александра Невского начинает растворяться в массиве древесной коры. Еще один шаг – и грубый природный нарост вдруг превращается в глаз или складку одежды.