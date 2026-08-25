Время внутреннего роста

Возврата к старому миру не будет. Идет уход от глобализации к необратимому размежеванию. Потом неизбежно наступит «пересборка» мирового порядка на новых принципах и условиях. Определять правила игры будут сильные и конкурентоспособные. Будет ли среди них Россия? Про «сильную» – вопросов нет (наличие нашей ядерной триады тому залог). Про «конкурентоспособную» – вопросы есть.