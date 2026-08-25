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Время внутреннего роста

Что мешает России занять конкурентоспособное место в новой мировой экономике
Андрей Конопляник , член научного совета РАН по системным исследованиям энергетики

Первопричина сегодняшних турбулентностей в мире – начало конца «долгого века» США (термин Дж. Арриги) и вызванные этим несколько граней разлома в мировой экономике. Я насчитываю 10 таких граней (10 «де-»): де-американизация, де-вестернизация, де-глобализация, де-легитимизация, де-суверенитизация, де-долларизация, де-карбонизация (правильно было бы – декарбондиоксидизация), де-индустриализация Европы (или «двойное ее разорение»), де-демократизация (Запада), де-культуризация (Запада).

Возврата к старому миру не будет. Идет уход от глобализации к необратимому размежеванию. Потом неизбежно наступит «пересборка» мирового порядка на новых принципах и условиях. Определять правила игры будут сильные и конкурентоспособные. Будет ли среди них Россия? Про «сильную» – вопросов нет (наличие нашей ядерной триады тому залог). Про «конкурентоспособную» – вопросы есть.

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