Испытание богатством

Такое испытание предстоит пройти Гайане. По данным Всемирного банка (ВБ), в 2018 г. ВВП на душу населения там был одним из самых низких в Южной Америке – около $6000, а 43,4% населения жило за чертой бедности. Переломным моментом стал 2019 год, когда началась промышленная добыча нефти на месторождении «Лиза» в рамках первого проекта разработки шельфового блока «Стабрук», ресурсы которого оцениваются примерно в 11 млрд баррелей нефтяного эквивалента. К 2025 г. ВВП на душу населения вырос более чем в 5 раз, превысив отметку в $32 000. При этом ВБ и МВФ отмечают нехватку актуальных данных, позволяющих оценить влияние нефтяного бума на бедность и распределение доходов в стране.