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Испытание богатством

Как Гайана пытается избежать ресурсного проклятия
Олег Краев , журналист-международник

Обильные запасы природных ресурсов обычно считаются благом, открывающим широкие перспективы для государств, в распоряжении которых они находятся. Но история знает случаи, когда полезные ископаемые становились не преимуществом, а проблемой. Нигерия, ДРК, Науру, Венесуэла – лишь некоторые из стран, для которых изобилие нефти, фосфатов, алмазов и прочих ресурсов стало фактором внутренней дестабилизации, внешнего вмешательства, социального неравенства и коррупции, а не путевкой в сообщество наиболее развитых государств.

Такое испытание предстоит пройти Гайане. По данным Всемирного банка (ВБ), в 2018 г. ВВП на душу населения там был одним из самых низких в Южной Америке – около $6000, а 43,4% населения жило за чертой бедности. Переломным моментом стал 2019 год, когда началась промышленная добыча нефти на месторождении «Лиза» в рамках первого проекта разработки шельфового блока «Стабрук», ресурсы которого оцениваются примерно в 11 млрд баррелей нефтяного эквивалента. К 2025 г. ВВП на душу населения вырос более чем в 5 раз, превысив отметку в $32 000. При этом ВБ и МВФ отмечают нехватку актуальных данных, позволяющих оценить влияние нефтяного бума на бедность и распределение доходов в стране.

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