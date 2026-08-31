Маневр продавца

В последние недели российский e-commerce проходит серьезный стресс-тест. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries создали ситуацию, в которой привычные бизнес-процессы пришлось перестраивать в значительно более короткие сроки, чем это происходит в обычных экономических условиях. Но в этой ситуации важно смотреть не только на последствия, но и на то, как бизнес адаптируется к новым условиям и какие изменения это запускает.