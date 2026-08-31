Маневр продавца

Маневр продавцаСтресс-тест Wildberries ускоряет перестройку бизнеса селлеров
В последние недели российский e-commerce проходит серьезный стресс-тест. Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries создали ситуацию, в которой привычные бизнес-процессы пришлось перестраивать в значительно более короткие сроки, чем это происходит в обычных экономических условиях. Но в этой ситуации важно смотреть не только на последствия, но и на то, как бизнес адаптируется к новым условиям и какие изменения это запускает.
Первое, что обращает на себя внимание, – скорость адаптации самих предпринимателей. Селлеры не просто в ожидании восстановления привычной логистической конфигурации, они активно пересматривают операционные модели: перераспределяют запасы, меняют маршруты, используют собственные логистические мощности и активнее переходят на FBS – хранение товара на складе продавца с последующей передачей заказа в логистику маркетплейса.