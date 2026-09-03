Там, где время остановилось

В этом году полноценно открылся музей, который создали на руинах остальной школы. Идем по коридорам, по которым я шел 22 года назад. Сейчас там нет следов крови и запаха, который не спутать ни с чем. Запаха смерти. Это нечто смешанное из пороха, гари и человеческого тела. Объяснить трудно. Да и не надо это сыну. Он смотрит на фотографии детей и спрашивает, зачем это сделали, зачем напали на школу. А я не могу ответить, хоть и прекрасно помню все официальные заявления боевиков про вывод войск из Чечни. Все это кажется каким-то несерьезным по сравнению с инфернальным злом, которое чувствуется даже спустя 22 года.