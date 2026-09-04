Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI802,99+1,49%RGBI113,630%CNY Бирж.12,907-0,57%IMOEX2 214,76+1,36%RGBITR772,19+0,03%
Главная / Мнения /

«Искусство за закрытыми дверями»: ленинградский андеграунд

В РОСИЗО рассказывают историю квартирных выставок неофициального ленинградского искусства
Александр Быковский , арт-журналист

Поэт Роальд Мандельштам, при жизни не опубликовавший ни строчки, в середине 1950-х гг. писал: «Мои друзья – герои мифов». В его словах – вся суть ленинградского художественного подполья второй половины XX в. Тогда едва ли не каждый подпольный автор занимался мифотворчеством, но при этом его известность не выходила за пределы узкого круга единомышленников. Друзья Мандельштама, объединившиеся в группу с говорящим названием «Орден нищенствующих живописцев», обычно встречались в квартире поэта. Таких мест силы в Ленинграде второй половины ХХ в. было несколько. Именно им посвящена новая выставка РОСИЗО.

Проект «Искусство за закрытыми дверями» охватывает почти 30 лет существования ленинградского андеграунда. История начинается с первых квартирных показов для своих, продолжается выставками, собиравшими уже сотни зрителей, и заканчивается моментом, когда подпольная культура начинает выходить в люди, а ее лучшие образцы оседают в музейных собраниях. Экспозиция включает десятки имен, многие из которых почти не знакомы московской публике.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь