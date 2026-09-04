«Искусство за закрытыми дверями»: ленинградский андеграунд

«Искусство за закрытыми дверями»: ленинградский андеграундВ РОСИЗО рассказывают историю квартирных выставок неофициального ленинградского искусства
Поэт Роальд Мандельштам, при жизни не опубликовавший ни строчки, в середине 1950-х гг. писал: «Мои друзья – герои мифов». В его словах – вся суть ленинградского художественного подполья второй половины XX в. Тогда едва ли не каждый подпольный автор занимался мифотворчеством, но при этом его известность не выходила за пределы узкого круга единомышленников. Друзья Мандельштама, объединившиеся в группу с говорящим названием «Орден нищенствующих живописцев», обычно встречались в квартире поэта. Таких мест силы в Ленинграде второй половины ХХ в. было несколько. Именно им посвящена новая выставка РОСИЗО.
Проект «Искусство за закрытыми дверями» охватывает почти 30 лет существования ленинградского андеграунда. История начинается с первых квартирных показов для своих, продолжается выставками, собиравшими уже сотни зрителей, и заканчивается моментом, когда подпольная культура начинает выходить в люди, а ее лучшие образцы оседают в музейных собраниях. Экспозиция включает десятки имен, многие из которых почти не знакомы московской публике.