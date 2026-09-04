«Искусство за закрытыми дверями»: ленинградский андеграунд

Поэт Роальд Мандельштам, при жизни не опубликовавший ни строчки, в середине 1950-х гг. писал: «Мои друзья – герои мифов». В его словах – вся суть ленинградского художественного подполья второй половины XX в. Тогда едва ли не каждый подпольный автор занимался мифотворчеством, но при этом его известность не выходила за пределы узкого круга единомышленников. Друзья Мандельштама, объединившиеся в группу с говорящим названием «Орден нищенствующих живописцев», обычно встречались в квартире поэта. Таких мест силы в Ленинграде второй половины ХХ в. было несколько. Именно им посвящена новая выставка РОСИЗО.