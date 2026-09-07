Эпоха ярлыков

Качество политической дискуссии в странах Западного полушария в последние годы сильно снизилось. Наиболее явно это демонстрируют американские предвыборные дебаты, по которым виден тот путь, который прошли США от взвешенной, не лишенной иронии и юмора дискуссии Рональда Рейгана и Уолтера Мондейла до эпохи Дональда Трампа с систематическими проявлениями откровенного неуважения к противнику.