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Эпоха ярлыков

Почему язык политики становится проще, а политическая дискуссия – беднее
Олег Краев , журналист-международник

Качество политической дискуссии в странах Западного полушария в последние годы сильно снизилось. Наиболее явно это демонстрируют американские предвыборные дебаты, по которым виден тот путь, который прошли США от взвешенной, не лишенной иронии и юмора дискуссии Рональда Рейгана и Уолтера Мондейла до эпохи Дональда Трампа с систематическими проявлениями откровенного неуважения к противнику.

Одним из свидетельств этой деградации, не ограничивающейся только Соединенными Штатами, но распространяющейся и на страны Латинской Америки, стало обращение к истории и апеллирование к метаконструктам.

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