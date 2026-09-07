Эпоха ярлыков

Эпоха ярлыковПочему язык политики становится проще, а политическая дискуссия – беднее
Качество политической дискуссии в странах Западного полушария в последние годы сильно снизилось. Наиболее явно это демонстрируют американские предвыборные дебаты, по которым виден тот путь, который прошли США от взвешенной, не лишенной иронии и юмора дискуссии Рональда Рейгана и Уолтера Мондейла до эпохи Дональда Трампа с систематическими проявлениями откровенного неуважения к противнику.
Одним из свидетельств этой деградации, не ограничивающейся только Соединенными Штатами, но распространяющейся и на страны Латинской Америки, стало обращение к истории и апеллирование к метаконструктам.
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