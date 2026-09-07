За это время традиционная журналистика пережила несколько вызовов, предрекавших скорый или даже окончательный, стопроцентный ее закат. Сначала похоронить ее должны были web-first медиа, потом соцсети и агрегаторы, затем контент от инфлюенсеров на платформах и Telegram-каналы. Удивительно, но на деле со всеми этими сущностями газета «Ведомости» уживалась – т. е. в хорошем смысле этого слова приспосабливалась, как и рекомендовал Дарвин. Оказалось, что эксклюзивные материалы можно поскорее опубликовать на сайте, агрегаторы хотя и имеют большую аудиторию, но без контента от СМИ им публиковать практически нечего, а журналисты газеты (как бывшие, так и действующие) и сами вполне могут быть инфлюенсерами.