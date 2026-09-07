Наш клубЗачем нужны журналисты в эпоху ИИ
Один из старинных ньюсмейкеров «Ведомостей» на днях необычно поздравил с наступающим днем рождения газеты. «Добро пожаловать в «Клуб 27»!» – с озорными интонациями провозгласил он. Мы, конечно, любим наших собеседников за жизнеутверждающий юмор. И сравнение с Джимми Хендриксом и Куртом Кобейном лестно – по крайней мере в части безусловного таланта этих музыкантов. Но похоронные шутки и мрачные прогнозы в адрес газет не прекращаются все 27 лет, что выходят «Ведомости».
За это время традиционная журналистика пережила несколько вызовов, предрекавших скорый или даже окончательный, стопроцентный ее закат. Сначала похоронить ее должны были web-first медиа, потом соцсети и агрегаторы, затем контент от инфлюенсеров на платформах и Telegram-каналы. Удивительно, но на деле со всеми этими сущностями газета «Ведомости» уживалась – т. е. в хорошем смысле этого слова приспосабливалась, как и рекомендовал Дарвин. Оказалось, что эксклюзивные материалы можно поскорее опубликовать на сайте, агрегаторы хотя и имеют большую аудиторию, но без контента от СМИ им публиковать практически нечего, а журналисты газеты (как бывшие, так и действующие) и сами вполне могут быть инфлюенсерами.
А теперь роль могильщика отводится ИИ. Человеку, не владеющему журналистским ремеслом, может показаться, что ИИ легко, а главное, очень быстро может сделать все то же самое. То есть проанализировать информацию, написать и отредактировать статью, сгенерировать графики и иллюстрации. Оказалось, что навык переписывания чужих историй ничего не стоит, а некогда «страшные» агрегаторы легко заменяются ИИ-агентами и даже создают своих инфлюенсеров.
ИИ действительно может многое. Но вот что ему не под силу – это заменить талантливого репортера, способного видеть интересные тенденции за цифрами, находить сенсации, сидя за столиком в кафе, и правильный подход к источникам и ньюсмейкерам. Ведь человек расположен откровенничать только с человеком, глядя ему в глаза. И в вопросе распознавания манипуляции и лжи человек по-прежнему дает большую фору ИИ. Целая редакция, состоящая из таких журналистов, – вот главная ценность. Это значит, что у качественной журналистики есть шанс не только пережить ИИ-цунами, но и оседлать его, не потеряв доверия аудитории.
Добро пожаловать в клуб «Ведомостей»!