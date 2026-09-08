Памятник преткновения

Очевидно, теперь Россия в отношении политики памяти о Второй мировой войне в Восточной Азии входит в своего рода коалицию с Китаем и КНДР. Широко известны их регулярные пикировки с Японией по историческим вопросам – например, по вопросу о посещении японскими политиками храма Ясукуни, где захоронены осужденные токийским трибуналом военные преступники. При этом в СССР и России всегда осуждали японские действия в ту эпоху. Разве что в моменты, когда была надежда на конструктивное развитие российско-японских отношений, это не было на первом плане.