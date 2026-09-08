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Памятник преткновения

Россия сближается с Китаем и КНДР в оценке японских действий во время Второй мировой войны
Алексей Никольский , редактор отдела «Международный опыт» газеты «Ведомости»

Японо-российский политико-исторический спор вызвал памятник, установленный в Хабаровске. Он изображает солдата Красной армии, сокрушающего прикладом японский пограничный столб.

На столбе высечен цветок хризантемы. Это японский национально-государственный символ, в том числе правящего императорского дома. Также на нем имеется надпись «Великояпонская империя. Государственная граница».

Памятник посвящен операции Красной армии по сокрушению японской Квантунской армии в Китае, Корее, на Курилах и Сахалине в августе 1945 г., проведенной по согласованию с союзниками СССР – США, Китаем и Великобританией.

Исторически именно такие столбы стояли на советско-японской границе на Сахалине, это подтверждается фотографиями. В Хабаровске граница проходила с марионеточным государством Маньчжоу-Го.

Санаэ Такаити
премьер-министр Японии

«Это вопрос, затрагивающий чувства японского народа».

Стоит отметить, что в Китае, КНДР, да и в Южной Корее, позволяют себе гораздо более остро реагировать на различные аспекты японского прошлого времен Второй мировой войны. Вероятно, подобный монумент, поставленный там, и не был бы замечен.

Хабаровский памятник вызвал отклик на уровне премьер-министра в том числе потому, что совсем недавно президент России Владимир Путин впервые посетил южнокурильский остров Итуруп, что вызвало нервную реакцию в Японии. Решение об этом, по всей видимости, было принято после того, как попытки стабилизировать российско-японские отношения хотя бы на нынешнем низком уровне были признаны в Москве малоперспективными.

Действительно, в вопросе не то что отмены (это невозможно, учитывая прочный союз Японии и США), но хотя бы некоторого смягчения санкций прогресса не наблюдалось. При этом Япония начала перевооружение, включающее создание ракет большой дальности, что вызвало осуждение со стороны России.

Очевидно, теперь Россия в отношении политики памяти о Второй мировой войне в Восточной Азии входит в своего рода коалицию с Китаем и КНДР. Широко известны их регулярные пикировки с Японией по историческим вопросам – например, по вопросу о посещении японскими политиками храма Ясукуни, где захоронены осужденные токийским трибуналом военные преступники. При этом в СССР и России всегда осуждали японские действия в ту эпоху. Разве что в моменты, когда была надежда на конструктивное развитие российско-японских отношений, это не было на первом плане.

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