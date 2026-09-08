Памятник преткновенияРоссия сближается с Китаем и КНДР в оценке японских действий во время Второй мировой войны
Японо-российский политико-исторический спор вызвал памятник, установленный в Хабаровске. Он изображает солдата Красной армии, сокрушающего прикладом японский пограничный столб.
На столбе высечен цветок хризантемы. Это японский национально-государственный символ, в том числе правящего императорского дома. Также на нем имеется надпись «Великояпонская империя. Государственная граница».
Памятник посвящен операции Красной армии по сокрушению японской Квантунской армии в Китае, Корее, на Курилах и Сахалине в августе 1945 г., проведенной по согласованию с союзниками СССР – США, Китаем и Великобританией.
Исторически именно такие столбы стояли на советско-японской границе на Сахалине, это подтверждается фотографиями. В Хабаровске граница проходила с марионеточным государством Маньчжоу-Го.
«Это вопрос, затрагивающий чувства японского народа».
Стоит отметить, что в Китае, КНДР, да и в Южной Корее, позволяют себе гораздо более остро реагировать на различные аспекты японского прошлого времен Второй мировой войны. Вероятно, подобный монумент, поставленный там, и не был бы замечен.
Хабаровский памятник вызвал отклик на уровне премьер-министра в том числе потому, что совсем недавно президент России Владимир Путин впервые посетил южнокурильский остров Итуруп, что вызвало нервную реакцию в Японии. Решение об этом, по всей видимости, было принято после того, как попытки стабилизировать российско-японские отношения хотя бы на нынешнем низком уровне были признаны в Москве малоперспективными.
Действительно, в вопросе не то что отмены (это невозможно, учитывая прочный союз Японии и США), но хотя бы некоторого смягчения санкций прогресса не наблюдалось. При этом Япония начала перевооружение, включающее создание ракет большой дальности, что вызвало осуждение со стороны России.
Очевидно, теперь Россия в отношении политики памяти о Второй мировой войне в Восточной Азии входит в своего рода коалицию с Китаем и КНДР. Широко известны их регулярные пикировки с Японией по историческим вопросам – например, по вопросу о посещении японскими политиками храма Ясукуни, где захоронены осужденные токийским трибуналом военные преступники. При этом в СССР и России всегда осуждали японские действия в ту эпоху. Разве что в моменты, когда была надежда на конструктивное развитие российско-японских отношений, это не было на первом плане.