Восточный заряд

Восточный зарядКак развивается российско-китайское энергетическое сотрудничество в условиях глобальной турбулентности
В этом году исполняется 30 лет установления стратегического партнерства России и Китая. За этот период наши страны накопили богатый опыт двустороннего сотрудничества, а также реагирования на различного рода шоки. Конечно, у каждой из стран есть собственные национальные интересы, которые не всегда совпадают. Однако проведение политики не в ущерб друг другу стало основой формирования двусторонних отношений в этот период.
Важно также и то, что за три последних десятилетия сильно увеличился экономический потенциал крупнейших развивающихся стран и их влияние на глобальные экономические процессы стало определяющим. Масштабные структурные сдвиги, которые переживает мировая экономика, неизбежно меняют характер двусторонних отношений по самым разным направлениям. Не является исключением и энергетика.