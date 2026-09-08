Восточный заряд

В этом году исполняется 30 лет установления стратегического партнерства России и Китая. За этот период наши страны накопили богатый опыт двустороннего сотрудничества, а также реагирования на различного рода шоки. Конечно, у каждой из стран есть собственные национальные интересы, которые не всегда совпадают. Однако проведение политики не в ущерб друг другу стало основой формирования двусторонних отношений в этот период.