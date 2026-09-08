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Восточный заряд

Как развивается российско-китайское энергетическое сотрудничество в условиях глобальной турбулентности
Александр Широв , директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

В этом году исполняется 30 лет установления стратегического партнерства России и Китая. За этот период наши страны накопили богатый опыт двустороннего сотрудничества, а также реагирования на различного рода шоки. Конечно, у каждой из стран есть собственные национальные интересы, которые не всегда совпадают. Однако проведение политики не в ущерб друг другу стало основой формирования двусторонних отношений в этот период.

Важно также и то, что за три последних десятилетия сильно увеличился экономический потенциал крупнейших развивающихся стран и их влияние на глобальные экономические процессы стало определяющим. Масштабные структурные сдвиги, которые переживает мировая экономика, неизбежно меняют характер двусторонних отношений по самым разным направлениям. Не является исключением и энергетика.

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