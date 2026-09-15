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Школьный сигнал

Сможет ли новый телефон доверия в школе стать системой раннего предупреждения
Анастасия Майер , заместитель редактора отдела «Общество»

Минпросвещения 11 сентября запустило линию психологической помощи «Школа доверия». По единому бесплатному номеру 8-800-707-02-01 школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, которые возникают в образовательных организациях.

Появление еще одного канала связи выглядит своевременным хотя бы потому, что новый учебный год начался сразу с нескольких тревожных происшествий. За первые два дня сентября произошло три нападения учеников на педагогов и сверстников. 1 сентября семиклассница в Канске распылила газ из баллончика и попыталась ударить ножом учительницу, в результате пострадали семь человек. На следующий день девятиклассник в Башкирии ранил ножом одноклассника, а параллельно пятиклассник в новой Москве напал с ножом на педагога, которому успел нанести поверхностные травмы.

Разумеется, нельзя связывать каждый подобный случай с недостатком психологической помощи. Причины подростковой агрессии могут быть совершенно разными, а телефон доверия не способен заменить меры безопасности. Но у новой линии есть другая потенциально важная функция: дать ребенку возможность рассказать о проблеме до того, как конфликт достигнет критической точки.

Случаи нападений на российские учебные заведения

Общество

На фоне появления телефона доверия встает вопрос о том, насколько этот механизм сможет дополнить существующую систему помощи. Формально она уже довольно разветвленная: у Минпросвещения работают отдельная горячая линия по урегулированию школьных конфликтов и медиации, круглосуточная кризисная линия психологической помощи, а также общероссийский телефон доверия для детей, подростков и родителей. Получается, проблема заключается не только в наличии номера, по которому можно позвонить.

Особенно заметно это на фоне ситуации со школьными психологами. Общее число педагогов-психологов в системе общего и среднего профессионального образования за пять лет увеличилось на 16%. Но при этом в 2025 г. на одного школьного педагога-психолога в среднем по России приходился 501 обучающийся, в организациях дошкольного образования – 303 воспитанника, а в профессиональных образовательных организациях (колледжи, техникумы, училища) – 967 обучающихся.

В этом смысле новый номер может стать полезной частью системы раннего предупреждения. Но только частью. Телефон способен дать ребенку возможность попросить о помощи. Сделать так, чтобы эту просьбу вовремя услышали и на нее отреагировали, – задача уже не телефонной линии, а всей школьной системы.

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