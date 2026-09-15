Школьный сигнал

Появление еще одного канала связи выглядит своевременным хотя бы потому, что новый учебный год начался сразу с нескольких тревожных происшествий. За первые два дня сентября произошло три нападения учеников на педагогов и сверстников. 1 сентября семиклассница в Канске распылила газ из баллончика и попыталась ударить ножом учительницу, в результате пострадали семь человек. На следующий день девятиклассник в Башкирии ранил ножом одноклассника, а параллельно пятиклассник в новой Москве напал с ножом на педагога, которому успел нанести поверхностные травмы.