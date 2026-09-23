Креативный суверенитет

Меняется и отношение к креативным индустриям как к чему-то нейтральному. Креативные индустрии – это влияние. Западные фильмы, видеоигры, музыкальные платформы годами системно работали на продвижение определенной картины мира. Это реальность, в которой контент является носителем ценностей. Готовы ли мы к этой конкуренции сегодня? С каждым днем растет уверенность, что да. Наше бесспорное преимущество – в культуре, которая опирается на уникальное наследие, а не воспроизводит чужие образцы. Что нужно сделать, чтобы наше «оружие мягкой силы» было эффективным? Во-первых, обеспечить технологическую субъектность. Во-вторых, перестать противопоставлять «ценностно ориентированное» и «развлекательное». Одно при должном профессионализме не исключает другое. В ПФКИ, кстати, уже второй год работают с популярной музыкой, которая долгое время находилась целиком и полностью исключительно в коммерческом поле. Доказано, что артист, наполняющий тексты нашими традиционными ценностями и смыслами, получает дополнительный импульс к популярности, а не наоборот.