Креативный суверенитет

Креативный суверенитетКак превратить культурное наследие в востребованный современный продукт
Разговор о креативных индустриях сегодня выходит за рамки сугубо экономической и культурологической дискуссии. Подписанная председателем правительства Михаилом Мишустиным стратегия развития креативной экономики до 2036 г. задает не только количественные ориентиры – рост доли сектора в ВВП с 4,2 до 7,7%, увеличение количества компаний и числа индивидуальных предпринимателей на 22% к уровню 2025 г., расширение географии инфраструктурной поддержки с пяти регионов до 45. Стратегия формулирует качественно иной уровень подхода: сфера креативных индустрий становится одновременно ресурсом экономического роста и участником благого дела сохранения и воспроизводства историко-культурного наследия, передачи смыслов и, как следствие, укрепления культурного суверенитета России.
Рост числа юридических лиц, занятых в сфере креативных индустрий, создает среду – конкурентную и насыщенную. Именно в такой среде и рождаются сильные проекты. Но качество не возникает автоматически из количества. Оно возникает из доступа к профессиональному образованию, механизмам поддержки, а главное – ценностей, которые разделяют творцы.
Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) за пять лет работы поддержал почти 12 000 проектов. Мы видим, как команды, получившие грантовую поддержку, создают устойчивые проекты в регионах, находят свою аудиторию. Социальный эффект от этой работы виден не столько в «росте креативности», сколько в конкретных изменениях: креативные индустрии становятся для большинства субъектов России инструментом привлечения инвестиций, подготовки кадров, удержания молодежи и формирования локальной идентичности. Главы регионов все больше относятся к креативному сектору как к сектору экономики, способному опережать по отдаче другие отрасли, – это большой сдвиг в восприятии творческого продукта и отрасли в целом.
Меняется и отношение к креативным индустриям как к чему-то нейтральному. Креативные индустрии – это влияние. Западные фильмы, видеоигры, музыкальные платформы годами системно работали на продвижение определенной картины мира. Это реальность, в которой контент является носителем ценностей. Готовы ли мы к этой конкуренции сегодня? С каждым днем растет уверенность, что да. Наше бесспорное преимущество – в культуре, которая опирается на уникальное наследие, а не воспроизводит чужие образцы. Что нужно сделать, чтобы наше «оружие мягкой силы» было эффективным? Во-первых, обеспечить технологическую субъектность. Во-вторых, перестать противопоставлять «ценностно ориентированное» и «развлекательное». Одно при должном профессионализме не исключает другое. В ПФКИ, кстати, уже второй год работают с популярной музыкой, которая долгое время находилась целиком и полностью исключительно в коммерческом поле. Доказано, что артист, наполняющий тексты нашими традиционными ценностями и смыслами, получает дополнительный импульс к популярности, а не наоборот.
В-третьих, необходима системная работа с авторами – не только финансовая поддержка, но и формирование профессионального сообщества, способного к саморегулированию и производству продукта мирового уровня. Народные художественные промыслы, нематериальное культурное наследие, традиционные ремесла – это ценнейший ресурс, который при правильном, бережном и профессиональном подходе становится основой для востребованных продуктов. При этом очевидно, что в последние пять лет запрос общества на ценностный креативный продукт постоянно растет. При этом надо признать, что многие направления прогрессируют значительно быстрее, чем прогнозировали скептики. В этом безусловная заслуга государства.
Вопрос в том, как придать наследию современное звучание. Ответ лежит в создании условий для сотрудничества. Когда мастера традиционных промыслов работают с дизайнерами, когда орнаменты прошлого воплощаются в аксессуарах, одежде, предметах интерьера, а технологии позволяют тиражировать уникальное без потери качества, наследие становится частью повседневной жизни.
На предстоящем Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур уже в четвертый раз будет проходить сессия, посвященная технологиям в искусстве. Цифровизация открывает доступ к тому, что прежде было недосягаемым. На недавнем заседании подкомиссии по ценностно ориентированным креативным индустриям комиссии Госсовета РФ «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности» мы приводили в пример мультимедийную выставку «Великолепный Эрмитаж». Она проходила в Нижнем Новгороде, недавно завершилась в Москве, затем вышла за пределы страны, став популярной в столице Южной Кореи Сеуле. Искусственный интеллект позволяет создавать цифровые копии наследия – значимость этого подтвердила совсем свежая ситуация с Музеем обороны Севастополя, где вражеский дрон разрушил историческую панораму. Важно, что технологии позволяют промыслам и ремеслам выйти за пределы своих регионов. Например, Ивановская область строит идентичность вокруг истории текстильной промышленности – Музей ситца и Шуйский хлопчатобумажный комбинат становятся точками притяжения для дизайнеров и туристов. Челябинская область через мультимедийные выставки открывает загадку уральского духа – от древней металлургии Аркаима до уникальных природных объектов. В Башкирии проект «Бирская бирка» объединил местных дизайнеров, создающих одежду с элементами регионального кода.
Сейчас по поручению помощника президента РФ, секретаря Госсовета РФ Алексея Дюмина активно идет подготовка к заседанию Госсовета, которое пройдет в декабре и будет посвящено сохранению историко-культурного наследия России. Это мероприятие станет важным этапом в формировании долгосрочной повестки. Мы убеждены: креативные индустрии – это не дополнение к традиционной культурной политике, это механизм, который позволяет наследию работать, воспроизводиться, находить новые формы. Креативная экономика в России выходит на новый этап. У нее есть стратегия, есть институты поддержки, есть запрос со стороны общества. Остается главное – производить продукты, которые говорят на языке современности, на языке технологий о том, что действительно важно.