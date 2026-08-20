Не про творчество

Не про творчествоЧто нужно креативным индустриям, чтобы стать полноценным сектором экономики
Креативные индустрии перестали быть просто культурной надстройкой экономики. Сегодня это такая же индустрия, как и любая традиционная, – с неопределенностью спроса, технологическими трансформациями, ноу-хау и интеллектуальной собственностью, потребностью в финансировании не только разработок новых продуктов, но и масштабирования. Более того, креативные индустрии становятся важным фактором структурных изменений экономики, а это требует нового взгляда на то, как мы их определяем, оцениваем, регулируем и развиваем.
По данным UNESCO Global Report on Cultural Policy, культурные и креативные секторы к 2025 г. генерировали 3,39% мирового ВВП и обеспечивали около 3,55% всех рабочих мест. В то же время у отрасли до сих пор не было единого контура. Очень часто креативные индустрии воспринимались просто как своеобразная витрина территорий и локальных сообществ или как инструмент удержания национальной идентичности, а сами креаторы с экономической точки зрения даже не рассматривались как полноценные субъекты.