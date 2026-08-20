Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VSMO22 960-0,17%CNY Бирж.12,43-1,29%IMOEX2 172,38+1,13%RTSI803,89+1,17%RGBI113,91+0,17%RGBITR770,33+0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Не про творчество

Что нужно креативным индустриям, чтобы стать полноценным сектором экономики
Елена Маринина , заместитель директора фонда «Росконгресс»

Креативные индустрии перестали быть просто культурной надстройкой экономики. Сегодня это такая же индустрия, как и любая традиционная, – с неопределенностью спроса, технологическими трансформациями, ноу-хау и интеллектуальной собственностью, потребностью в финансировании не только разработок новых продуктов, но и масштабирования. Более того, креативные индустрии становятся важным фактором структурных изменений экономики, а это требует нового взгляда на то, как мы их определяем, оцениваем, регулируем и развиваем.

По данным UNESCO Global Report on Cultural Policy, культурные и креативные секторы к 2025 г. генерировали 3,39% мирового ВВП и обеспечивали около 3,55% всех рабочих мест. В то же время у отрасли до сих пор не было единого контура. Очень часто креативные индустрии воспринимались просто как своеобразная витрина территорий и локальных сообществ или как инструмент удержания национальной идентичности, а сами креаторы с экономической точки зрения даже не рассматривались как полноценные субъекты.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте