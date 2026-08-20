Не про творчество

По данным UNESCO Global Report on Cultural Policy, культурные и креативные секторы к 2025 г. генерировали 3,39% мирового ВВП и обеспечивали около 3,55% всех рабочих мест. В то же время у отрасли до сих пор не было единого контура. Очень часто креативные индустрии воспринимались просто как своеобразная витрина территорий и локальных сообществ или как инструмент удержания национальной идентичности, а сами креаторы с экономической точки зрения даже не рассматривались как полноценные субъекты.