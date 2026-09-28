Тыл маркетплейсов

За июль – август, по оценкам участников рынка, из строя выведено от 18 до 24% складских мощностей ключевых игроков, а совокупный ущерб превысил 600–800 млрд руб. Из них более 350 млрд руб. – потери селлеров. Последствия выходят за пределы одного склада или одной компании. Именно поэтому разговор о защите платформенной экономики нужно вести сейчас, пока рынок сохраняет свою устойчивость.