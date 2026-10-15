Навести порядок жесткой рукойПочему идея СК ввести водительские права для электросамокатчиков не так уж плоха
На улицах можно часто наблюдать такую картину: подростки вдвоем, а иногда и втроем несутся на электросамокате по тротуару. Или, например, еле стоящий на ногах в пьяном угаре человек, с трудом выйдя из бара, не вызывает себе такси, а встает за руль электросамоката. Есть ощущение, что сотни, если не тысячи людей грешили этим: в интернете полно подобных видеороликов, причем некоторые из них публикуют сами пользователи.
Как и подобает силовому ведомству, Следственный комитет (СК) предложил навести порядок жесткой рукой. А именно закрепить за электросамокатчиками и другими ездоками на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) статус водителя. Само устройство СК предлагает отнести к транспортному средству, для управления которым необходимо специальное разрешение, т. е. права. Кроме этого ведомство предложило запретить ездить на нем по тротуарам и пешеходным дорожкам.
Объясняя позицию ведомства, старший инспектор седьмого отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Дмитрий Асташкин пояснил, что непризнание СИМов в качестве механических транспортных средств, а управляющих ими людей водителями создает трудности в правоприменении. А именно не позволяет привлекать их к ответственности за нарушения ПДД по ст. 264 УК РФ, если пострадавший получил тяжкий вред здоровью или погиб, рассказал Асташкин.
Статистика ДТП показывает, что будущие правила передвижения СИМов будут написаны кровью. Так, с января по август 2026 г. в России произошло 3400 ДТП с участием СИМов, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Госавтоинспекции. В результате аварий погиб 51 человек (минус почти 2% год к году), а число раненых возросло до 3600 (+40% год к году).
Водительские права могут стать одним из способов заставить электросамокатчиков быть более ответственными на дорогах. Водитель будет понимать, что, вставая за руль, он становится полноценным участником дорожного движения. А если нарушит правила, ему может грозить уголовная ответственность. Возможно, это поможет ему воздержаться от поездки в пьяном виде или на высокой скорости.
Принимать решения подобного масштаба сложно. Но статистика по ДТП наглядно показывает, что вводить какое-то регулирование СИМов сейчас жизненно необходимо. И появление водительских прав может стать одной из будущих мер.