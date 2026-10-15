Навести порядок жесткой рукой

На улицах можно часто наблюдать такую картину: подростки вдвоем, а иногда и втроем несутся на электросамокате по тротуару. Или, например, еле стоящий на ногах в пьяном угаре человек, с трудом выйдя из бара, не вызывает себе такси, а встает за руль электросамоката. Есть ощущение, что сотни, если не тысячи людей грешили этим: в интернете полно подобных видеороликов, причем некоторые из них публикуют сами пользователи.