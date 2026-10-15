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Навести порядок жесткой рукой

Почему идея СК ввести водительские права для электросамокатчиков не так уж плоха
Татьяна Акиншина , корреспондент отдела «Общество» газеты «Ведомости»

На улицах можно часто наблюдать такую картину: подростки вдвоем, а иногда и втроем несутся на электросамокате по тротуару. Или, например, еле стоящий на ногах в пьяном угаре человек, с трудом выйдя из бара, не вызывает себе такси, а встает за руль электросамоката. Есть ощущение, что сотни, если не тысячи людей грешили этим: в интернете полно подобных видеороликов, причем некоторые из них публикуют сами пользователи.

Как и подобает силовому ведомству, Следственный комитет (СК) предложил навести порядок жесткой рукой. А именно закрепить за электросамокатчиками и другими ездоками на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) статус водителя. Само устройство СК предлагает отнести к транспортному средству, для управления которым необходимо специальное разрешение, т. е. права. Кроме этого ведомство предложило запретить ездить на нем по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Объясняя позицию ведомства, старший инспектор седьмого отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Дмитрий Асташкин пояснил, что непризнание СИМов в качестве механических транспортных средств, а управляющих ими людей водителями создает трудности в правоприменении. А именно не позволяет привлекать их к ответственности за нарушения ПДД по ст. 264 УК РФ, если пострадавший получил тяжкий вред здоровью или погиб, рассказал Асташкин.

Россияне все чаще используют электросамокаты как городской транспорт

Бизнес / Торговля и услуги

Статистика ДТП показывает, что будущие правила передвижения СИМов будут написаны кровью. Так, с января по август 2026 г. в России произошло 3400 ДТП с участием СИМов, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Госавтоинспекции. В результате аварий погиб 51 человек (минус почти 2% год к году), а число раненых возросло до 3600 (+40% год к году).

Водительские права могут стать одним из способов заставить электросамокатчиков быть более ответственными на дорогах. Водитель будет понимать, что, вставая за руль, он становится полноценным участником дорожного движения. А если нарушит правила, ему может грозить уголовная ответственность. Возможно, это поможет ему воздержаться от поездки в пьяном виде или на высокой скорости.

Принимать решения подобного масштаба сложно. Но статистика по ДТП наглядно показывает, что вводить какое-то регулирование СИМов сейчас жизненно необходимо. И появление водительских прав может стать одной из будущих мер.

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