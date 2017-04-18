Эй ты, Британия

Может, это только у меня такое впечатление, но, когда Владимир Сафронков оторвался от бумажки и выдал вышеприведенную брутальную (или урлацкую) цитату, в его голосе было меньше страсти, меньше воодушевления, чем в предыдущий момент, когда он зачитывал: «Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано».

Ведь это как нужно произносить, чтоб эффект был? (Поверьте моему дворовому опыту – и, думаю, у Владимира Карповича, моего ровесника, похожий опыт тоже есть.) Надо проговорить слово «посмотри» быстро и с эдаким угрожающим шипением, а на «меня» сделать ударение и последнюю гласную долго тянуть, меняясь в лице и резко подвинувши корпус к противнику. При словах «глаза-то не отводи» интонация становится презрительно-повелительной, а после них надо сделать паузу, как бы убеждаясь, что противник так напугался, что просто не может глянуть в глаза. И тогда уже почти не риторически, почти всерьез спросить: «Что ты глаза отводишь?» – как бы констатируя победу в психологической дуэли. Не зафиксировала видеозапись ничего похожего.

Но даже и без необходимой эмоциональной окраски брутальная речь Владимира Карповича вызвала вполне эмоциональную реакцию.

Российские официальные лица Владимира Сафронкова одобрили. И замминистра иностранных дел Сергей Рябков: «Нужно послать серьезный эмоциональный сигнал, иначе из состояния такого политического зомбирования тех, кто сидит за одним с нами столом в зале Совбеза, вывести просто не получается». И пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Ничего оскорбительного сказано не было. Темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений. И проявление мягкотелости чревато потом, в будущем, очень плачевными последствиями. Поэтому лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко».

А западные комментаторы решили, что переход на личности – перебор; резкие высказывания в дипломатии возможны и приняты, но они не должны задевать людей, которые выполняют не личные функции. То есть адресат тыканья Владимира Сафронкова, Мэтью Райкрофт, – не человек вовсе, а представитель Британии; иносказательно понимая, Россия чего-то в ультимативной форме требовала от Британии, только не очень понятно чего. Замечу, что Мэтью Райкрофт был помощником по международным делам премьер-министра Тони Блэра, заслужил орден Британской империи за эту работу, так что человек он вполне понимающий, почему и не ответил, наверное, на личный выпад.

Мне кажется, брань и грубость всегда возникает от бессилия. Мне еще кажется, что брань и грубость наносит очевидный ущерб репутации страны, а репутация имеет вполне измеримый экономический смысл.