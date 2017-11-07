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Ксения Болецкая
Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: Цитата недели

Шоу «Русский след»

Если расследование российского вмешательства в американские выборы превращается в шоу, то пусть оно будет красивым
Социальные сети будто специально созданы для распространения российской дезинформации.
Марк Ворнер, американский сенатор

На прошлой неделе американские сенаторы методично учили Facebook, Google и Twitter, как любить Родину. Поводом стала политическая реклама, которую некие русские организации, в том числе Агентство интернет-исследований (АИИ), распространяли среди американцев перед выборами президента США в 2016 г.

Русские десятилетиями ведут информационную войну, напомнил на слушаниях в конгрессе сенатор Марк Ворнер, и социальные медиа обладают такой силой пропаганды, какую невозможно было себе представить во время Берлинской стены: «Социальные сети будто специально созданы для распространения российской дезинформации». Другой сенатор долго выспрашивал у представителей интернет-компаний, могут ли они гарантировать, что политическую рекламу не оплачивала Северная Корея.

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