Шоу «Русский след»
На прошлой неделе американские сенаторы методично учили Facebook, Google и Twitter, как любить Родину. Поводом стала политическая реклама, которую некие русские организации, в том числе Агентство интернет-исследований (АИИ), распространяли среди американцев перед выборами президента США в 2016 г.
Русские десятилетиями ведут информационную войну, напомнил на слушаниях в конгрессе сенатор Марк Ворнер, и социальные медиа обладают такой силой пропаганды, какую невозможно было себе представить во время Берлинской стены: «Социальные сети будто специально созданы для распространения российской дезинформации». Другой сенатор долго выспрашивал у представителей интернет-компаний, могут ли они гарантировать, что политическую рекламу не оплачивала Северная Корея.
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