Как отделить послание президента от послания кандидата в президенты Путина

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Выбор даты оглашения послания и превращение его, по сути, в предвыборную программу нарушает и Конституцию, и закон «О выборах президента», запрещающий кандидату использовать преимущество своего должностного или служебного положения. Эмилия Слабунова, председательница партии «Яблоко»

Эмилии Слабуновой уже ответил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, кандидата в президенты России: послание президента будет совпадать с предвыборной программой кандидата в президенты. «В каждом послании каждый год президент очерчивает перспективы на будущее. Так что ничего нового. Это чистая прерогатива президента», – заключил пресс-секретарь Песков.

С одной стороны, можно поспорить с тем, что ничего нового: не каждый же год Путин баллотируется в президенты! И в прошлый раз, в 2012 г., вот так, непосредственно перед выборами, за две недели до дня голосования, кандидат Путин не оглашал послания. Так что новое!

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