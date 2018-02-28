Статья опубликована в № 4517 от 28.02.2018 под заголовком: Цитата недели
Как отделить послание президента от послания кандидата в президенты Путина
Кормить избирателей обещаниями все же лучше ближе к дню голосования
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Выбор даты оглашения послания и превращение его, по сути, в предвыборную программу нарушает и Конституцию, и закон «О выборах президента», запрещающий кандидату использовать преимущество своего должностного или служебного положения.
Эмилия Слабунова, председательница партии «Яблоко»
Эмилии Слабуновой уже ответил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, кандидата в президенты России: послание президента будет совпадать с предвыборной программой кандидата в президенты. «В каждом послании каждый год президент очерчивает перспективы на будущее. Так что ничего нового. Это чистая прерогатива президента», – заключил пресс-секретарь Песков.
С одной стороны, можно поспорить с тем, что ничего нового: не каждый же год Путин баллотируется в президенты! И в прошлый раз, в 2012 г., вот так, непосредственно перед выборами, за две недели до дня голосования, кандидат Путин не оглашал послания. Так что новое!
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