Госдуму закроют до президентских выборов

Госдума объявляет в своей работе длительный перерыв Денис Абрамов / Ведомости

Госдума в четверг проведет последнее заседание перед долгим перерывом: с 23 февраля по 18 марта депутаты разъедутся по регионам и в следующий раз соберутся только после выборов президента. По закону депутаты не имеют права агитировать за кандидатов на президентских выборах, но могут призывать прийти на избирательные участки. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призывал депутатов не нарушать закон и «быть выверенными» в своих заявлениях. Ранее было решено не проводить правительственные часы, которые были запланированы до 11 апреля, и сосредоточиться на подготовке отчета правительства 11 апреля. Перерыв в работе в регионах депутаты сделают только для заслушивания послания президента Федеральному собранию, которое будет оглашено 1 марта.

Собеседники «Ведомостей» в аппаратах фракций и среди депутатов отмечают, что депутаты, естественно, будут заниматься агитацией на встречах в регионах, но большой перерыв в пленарных заседаниях делается в том числе для того, чтобы «не перебивать информационно» избирательную кампанию. По словам одного из собеседников в Думе, никаких указаний не создавать негативных информационных поводов депутатам не поступало, но очевидно, что негатив накануне выборов не нужен никому. Так, во вторник на совете Думы приняли решение продлить срок сбора поправок по резонансному законопроекту о регулировании работы хостелов до 30 марта – в том числе чтобы не поднимать болезненную тему до выборов, говорит собеседник «Ведомостей» в аппарате Думы.

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов признает, что практически никаких отличий от обычных региональных недель не будет: «У меня встречи с избирателями и партийная работа. Агитировать запрещено законом, но проводить обычные встречи можно, отвечать на жалобы, оказывать помощь доверенным лицам, вести работу региональных штабов». Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов также рассказал «Ведомостям», что проведет эти недели в регионах: «Общаться с избирателями, депутатами, рассказывать им, что мы здесь делали, приглашать их на выборы».

График работы в регионах специально согласовали со всеми фракциями, чтобы они смогли провести там как можно больше времени, добавил Неверов. На вопрос «Ведомостей», чем займется сам председатель Госдумы, Володин ответил, что «будет работать в регионах», но в каких – не уточнил. Николай Коломейцев (КПРФ) также подчеркнул, что поедет на региональную неделю и будет призывать граждан к голосованию, не нарушая закон о выборах. Такой длительный перерыв в работе Думы был сделан в том числе для того, чтобы ограничить присутствие в информационном пространстве единственного кандидата-депутата Владимира Жириновского – на заседаниях палаты он часто поднимает важные для оппозиции темы, говорит Михаил Дегтярев (ЛДПР).

С одной стороны, длинный перерыв позволяет не давать кандидатам думскую площадку, отмечает политолог Михаил Виноградов. «Путин ею пользоваться не будет – пусть тогда не будет никто. С другой – не отменяется задача демонстрации депутатами каждым по отдельности и всей Думой вместе того, как они бились за явку и результат», – продолжает он. «Не факт, что эта битва принесет мощные результаты, но у каждого депутата будут примеры, которые они смогут предъявить как участие в этой борьбе. Ибо понятно, что отцов у победы, скорее всего, будет немало – зачем в этой ситуации оставаться в стороне?» – иронизирует политолог. Один из собеседников в экспертном сообществе допускает, что депутаты не хотят отдать все лавры ожидаемой победы на выборах администрации президента.