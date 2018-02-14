ВЦИОМ: на выборы собираются прийти более 80% россиян

По словам гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, «единственный претендент на победу – Владимир Путин» Максим Стулов / Ведомости

«Единственный претендент на победу [на выборах президента] – Владимир Путин», – заявил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, комментируя итоги последних социологических опросов. Расклад симпатий избирателей уже установился, движение рейтингов не способно сильно изменить расклад, отметил он. Сейчас за Владимира Путина намерены проголосовать 71,5% опрошенных, за кандидата от КПРФ Павла Грудинина – 7,3%, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского – 5,5%. Грудинин и Жириновский, по словам Федорова, борются за второе место.

У остальных кандидатов рейтинг 1% и менее. За телеведущую Ксению Собчак готов проголосовать 1%, за основателя «Яблока» Григория Явлинского – 0,8%, за лидера Российского общенародного союза Сергея Бабурина – 0,5%, за председателя Партии роста Бориса Титова – 0,2%, за лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина – 0,1%.

Известность Грудинина выросла в 1,5 раза и сейчас составляет 70%. «Тем не менее на фоне такого быстрого роста известности его рейтинг находится в стагнации», – отмечает Федоров. По словам социолога, рейтинг Грудинина меньше рейтинга КПРФ, которую поддерживают 9,6% избирателей. Грудинина из электората КПРФ поддерживают 47%, получается, что сейчас за него готовы проголосовать чуть менее 5% электората КПРФ, остальные – это электорат других политических сил, говорит Федоров.

Поддержка ЛДПР также выше, чем поддержка кандидата от партии Владимира Жириновского, - 8,7% против 5,5% соответственно. «Если бы от КПРФ выдвигался Геннадий Зюганов, то шансов, что он занял бы второе место, почти не было бы. Борьба за второе место была бы, но фаворитом стал бы Жириновский. Так что выдвижение Грудинина - удачный вариант. Но пока говорить, что он точно займет второе место, нельзя. У Грудинина фактор мобилизации электората может оказаться не самым сильным», - считает Федоров.

У Собчак по-прежнему самый высокий антирейтинг - 88%, говорит Федоров: «Коллективное неодобрение присутствует, поэтому кто-то может не признаваться в своих симпатиях к ней. У людей есть нежелание голосовать за людей, которые не имеют отношения к политике. Впервые мы это зафиксировали перед выборами в Госдуму. Собчак известна как телеведущая и светская львица, и очень мало людей распознают ее как участника либеральной оппозиции. У нее задача - сменить имидж теледивы на имидж политика, пока ей это не удается».

Прийти на избирательные участки собираются 80,4% опрошенных, отметил Федоров. Явка – одна из главных интриг предстоящих выборов. Власти ориентируются на явку в 70%, рассказывали «Ведомостям» люди, близкие к администрации президента. Не допущенный к выборам Алексей Навальный начал кампанию по бойкоту выборов.

Реальная явка, как правило, ниже декларируемой и, исходя из декабрьских данных, может составить 52–54%, говорил директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Сейчас две трети россиян считают, что результат выборов будет отражать мнение большинства. ВЦИОМ узнал, что три проблемы, которые должен решить президент после вступления в должность, - проблемы сферы здравоохранения (30%), образования (23%) и низкой зарплаты (20%).

Опросы были проведены в 2017-2018 гг. Объем выборки – по 600 респондентов каждый день в 2017 г. и по 1000 человек каждый день в 2018 г. Максимальный размер ошибки с вероятностью в 95% не превышает 2,5% (для выборки в 1800 человек) и 1,8% (для выборки в 3000 человек).

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