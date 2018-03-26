Статья опубликована в № 4533 от 26.03.2018 под заголовком: Цитата недели
Кресла и чресла
Что предлагает женщине мужчина-чиновник
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Ко мне никто не домагивался! Была в триста раз красивее, чем они! И не глупее их!
Раиса Кармазина, депутат Государственной думы, член комиссии по этике
Счастлива была Раиса Кармазина, депутат Госдумы, раз к ней, трехсоткратной красавице, никто не домагивался на протяжении ее 50-летней почти трудовой деятельности. Да если б и домогнулся кто – знаем, не пощадила бы его размашистая Раиса. Хотя Россия и женская страна, но повезло, повезло Раисе на мужчин.
Но везет не всем.
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