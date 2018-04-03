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Статья опубликована в № 4539 от 03.04.2018 под заголовком: Цитата недели

27 стран против 24 нелепых выдумок

Страны присоединяются к дипломатической войне с Россией, потому что боятся ее
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27 стран решили заявить, что не желают больше слушать эту чушь
Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании

Министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник преду­предил, что, если Великобритания не будет отвечать на 15 российских вопросов об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей – а вопросы заданы, по его убеждению, в полном соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, – это будет означать, что Британия затеяла грубейшую провокацию. То есть министр Лавров, если я правильно понимаю, допускает, что британцы отравили Скрипалей, а сами обвиняют в этом Россию.

Несколько раньше министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон как бы ответил коллеге Лаврову, тем более что слово «провокация» не впервые прозвучало из российских официальных уст. «Сначала [из России] сказали, что вещества «Новичок» не существует. Потом – что такое вещество действительно существовало, но его запасы уничтожены. Дальше утверждалось, что запасы утекли в Швецию, или Чешскую Республику, или Словакию, или США. А следом они сказали, что покушение на убийство Юлии и Сергея Скрипалей стало местью за предполагаемое отравление Ивана Грозного, совершенное британцами; или что мы хотим испортить чемпионат мира [по футболу, который пройдет в России]. Foreign office насчитал уже 24 подобные нелепые выдумки. И я рад, что 27 стран решили заявить, что они больше не желают слышать эту чушь», – сказал Джонсон.

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