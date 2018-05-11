Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4564 от 11.05.2018 под заголовком: Цитата недели

Когда найти деньги на реформы — не главное

Эффект от расходов зависит не только от количества потраченных денег, но и от среды, в которой они тратятся
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Для реализации указа деньги, естественно, должны быть найдены
Дмитрий Медведев, председатель правительства

Экономика России наследовала в определенном смысле плановость советской: главное – выполнить планы Путина. Прошлую шестилетку правительство ударно – т. е. в меру своих сил – выполняло его майские указы 2012 г. Теперь кинулось выполнять майский указ 2018 г. Дело за малым – найти на это недостающие 8 трлн руб., и они, «естественно, должны быть найдены», уверен Медведев.

Два года назад он напутствовал крымских пенсионеров: «Денег нет <...> вы держитесь». С тех пор бюджет действительно стал более устойчивым, экономика от спада перешла к анемичному, но все же росту, нефть подорожала. Но и два года назад деньги для выполнения указов Путина правительство находило. Пенсионерам пришлось пропустить одну индексацию пенсий (ее заменили единоразовой выплатой в 5000 руб.), а работающих пенсионеров ее и вовсе лишили. Будущих пенсионеров правительство фактически оставило без обязательной накопительной пенсионной системы. Бизнесу, несмотря на мораторий, все же пришлось смириться с увеличением налоговой нагрузки. А региональные бюджеты приходилось спасать федеральными кредитами. Но необходимость выполнять указы под сомнение не ставилась – для чиновников они приравнены к Священному Писанию.

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