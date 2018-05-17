Идеальное оружие неконкурентной борьбы

Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке

В романе американского прозаика Джозефа Хеллера «Лавочка закрывается» президент, который просит называть его просто Гаденышем, приняв пульт управления ракетами и бомбардировщиками за видеоигру, начинает ядерную войну. Не задумываясь, он нажимает одну кнопку, а потом, пытаясь отменить команду, кидается нажимать все подряд.

Собственно, на этом можно и закончить описание последствий законопроекта, который вводит уголовную ответственность за соблюдение санкций, внесенного депутатами и поддержанного правительством. Катастрофа, Армагеддон, война и ужас – неофициально бизнес не стесняется в выражениях, говоря о законопроекте. Официально же предпочитает пользоваться эвфемизмами. Его принятие категорически недопустимо, так как создает риски для экономики и бизнеса и только усиливает влияние санкций, пытается донести до депутатов и правительства очевидную мысль РСПП.