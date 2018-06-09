Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4585 от 09.06.2018 под заголовком: Цитата недели

Когда хочется быть «пост-пост» и «мета-мета»

На смену новой искренности пришла новая легкость
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Сартр – это не всерьез, модернизма больше нету. Я такая пост-пост, я такая мета-мета
Монеточка, певица

«А что ты думаешь про певицу Монеточку?» – внезапно спросила меня Ира, которая редактирует статьи про потребительский рынок, недвижимость и прочие серьезные вещи. А потом то же самое спросил и главный редактор. Я ничего про Монеточку не думал, но тут уже, конечно, пришлось.

Почесал затылок, налил кофе, полез в YouTube и «Википедию». Наслушался, насмотрелся, начитался. Узнал, что Монеточку зовут Лизой. Что у нее только что вышел альбом «Раскраски для взрослых» – уже, между прочим, третий! – и все от него без ума. Что Монеточку даже позвали в телевизор, в передачу «Вечерний Ургант». Что она читает классическую русскую литературу и вышивает крестиком.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике