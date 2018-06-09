Статья опубликована в № 4585 от 09.06.2018 под заголовком: Цитата недели
Когда хочется быть «пост-пост» и «мета-мета»
На смену новой искренности пришла новая легкость
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Сартр – это не всерьез, модернизма больше нету. Я такая пост-пост, я такая мета-мета
Монеточка, певица
«А что ты думаешь про певицу Монеточку?» – внезапно спросила меня Ира, которая редактирует статьи про потребительский рынок, недвижимость и прочие серьезные вещи. А потом то же самое спросил и главный редактор. Я ничего про Монеточку не думал, но тут уже, конечно, пришлось.
Почесал затылок, налил кофе, полез в YouTube и «Википедию». Наслушался, насмотрелся, начитался. Узнал, что Монеточку зовут Лизой. Что у нее только что вышел альбом «Раскраски для взрослых» – уже, между прочим, третий! – и все от него без ума. Что Монеточку даже позвали в телевизор, в передачу «Вечерний Ургант». Что она читает классическую русскую литературу и вышивает крестиком.
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