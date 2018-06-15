Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4588 от 15.06.2018 под заголовком: Цитата недели

Как перевести инициативы правительства с языка премьера на русский

Государство снова требует от бизнеса разделить с ним нагрузку
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Теперь о налогах. Говоря об этом в контексте совершенствования пенсионного законодательства, я имею в виду, что свою часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес.
Дмитрий Медведев, председатель правительства России

Для начала пара разъяснений – перевод с медведевского языка на обычный русский. «Совершенствование пенсионного законодательства» значит, что до пенсии придется лишних 5–8 лет жить; и многим из тех, кто рассчитывал вскоре начать получать от государства вспомоществование на поддержание штанов или юбок, придется действительно как-то усовершенствоваться, чтобы протянуть эти годы. Такой вот контекст.

«Экономическая нагрузка» означает повышение НДС на 2 процентных пункта. Это же следует считать переводом на русский язык многократных высказываний президента Путина: и о некоторой настройке налоговой системы, и о намерении добиться стабильности в налоговой системе, и о налогах как одном из самых мощных инструментов развития экономики.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике