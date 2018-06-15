Как перевести инициативы правительства с языка премьера на русский
Для начала пара разъяснений – перевод с медведевского языка на обычный русский. «Совершенствование пенсионного законодательства» значит, что до пенсии придется лишних 5–8 лет жить; и многим из тех, кто рассчитывал вскоре начать получать от государства вспомоществование на поддержание штанов или юбок, придется действительно как-то усовершенствоваться, чтобы протянуть эти годы. Такой вот контекст.
«Экономическая нагрузка» означает повышение НДС на 2 процентных пункта. Это же следует считать переводом на русский язык многократных высказываний президента Путина: и о некоторой настройке налоговой системы, и о намерении добиться стабильности в налоговой системе, и о налогах как одном из самых мощных инструментов развития экономики.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}