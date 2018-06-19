Как отделить президента от его правительства
Что такое государственный пиар? В моем представлении (и как журналиста, и как налогоплательщика), это информационная услуга, которую чиновник оказывает мне за деньги, которые я ему плачу. За свои деньги, как и всякий потребитель, я хотел бы получать качественную услугу, т. е. исчерпывающую и правдивую информацию.
Разумеется, я на это не рассчитываю и, как журналист, каждый день убеждаюсь в обратном. Исключения из правила (т. е. достаточно честная и качественная работа) встречаются, но воспринимаются чуть ли не как из ряда вон и вопреки системе. Так что было бы неплохо, если бы президент Владимир Путин дал совет «не врать» не только внукам, но и бюрократии (не уверен, правда, что она поверила бы в искренность совета). Но без завесы полуправды и вранья власть довольно быстро окажется голым королем – «когда люди не знают, что делается, они не знают, что делается неправильно» («Да, господин министр»).
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