Зачем депутаты обнародовали свои зарплаты пенсии

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Эта информация была представлена в связи с тем, что на многих информационных ресурсах берут и придумывают пенсию депутатов, говоря о том, что это сотни тысяч рублей. Это не так Вячеслав Володин, председатель Госдумы

В минувший четверг на сайте Госдумы была опубликована информация о зарплатах и пенсиях депутатов. Из нее следует, что на руки парламентарий получает в среднем 347 400 руб. в месяц, а его пенсия составит от 46 626 руб. (при стаже думской работы от 5 до 10 лет) до 63 581 руб. (свыше 10 лет).

Спикер Вячеслав Володин пояснил, что это было сделано для пресечения слухов о стотысячных депутатских пенсиях. Позже думский собеседник назвал «Ведомостям» еще одну причину: мол, избиратели в регионах спрашивают депутатов об их пенсиях, а те не могут сразу ответить.