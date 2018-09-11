Чем заменить шубы
Накануне старта Лондонской недели моды ее организатор, Британский совет моды, выступил с программным заявлением, где обозначил свои ценности, этические и профессиональные стандарты, которых собирается придерживаться в обозримом будущем. Озвученное затрагивало широкий спектр вопросов: от образования дизайнеров и стандартов мастерства до условий работы моделей. Первой же и главной темой заявления стала декларация об отказе от работы с натуральным мехом. Совет постановил, что все дизайнеры, чьи показы или презентации значатся в официальном расписании недели, должны представлять коллекции без использования меха в любом виде.
Неделя моды в Лондоне, хотя и уступает по числу именитых дизайнеров показам в Нью-Йорке, Милане и Париже, относится к важнейшим мероприятиям индустрии. И это первое подобное заявление не от отдельного дизайнера, ритейлера или группы производителей, а от официальной организации, которая определяет работу целой отрасли.
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