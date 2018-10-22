Статья опубликована в № 4679 от 22.10.2018 под заголовком: Цитата недели «Наш правопредшественник, если говорить юридическим языком, Советский Союз десятилетиями жил в условиях санкций, и ничего». Дмитрий Медведев, председатель правительства России
Медведев и пустота
Как выглядела жизнь под санкциями, которую премьер считает сносной
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Наш правопредшественник, если говорить юридическим языком, Советский Союз десятилетиями жил в условиях санкций, и ничего
Дмитрий Медведев, председатель правительства России
Нет, конечно, в Москве, где я родился и пережил советскую власть, было еще ничего! Сыр, например. Антрекоты даже.
Противно, сказать честно, вспоминать советские потребительские анекдоты. Лучше вернуть председателя партии и правительства Медведева в СССР, да пусть и будет преподавателем ЛГУ им. Жданова – человека, подписывавшего списки на расстрел.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}