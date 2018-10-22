Статья опубликована в № 4679 от 22.10.2018 под заголовком: Цитата недели «Наш правопредшественник, если говорить юридическим языком, Советский Союз десятилетиями жил в условиях санкций, и ничего». Дмитрий Медведев, председатель правительства России

Медведев и пустота

Как выглядела жизнь под санкциями, которую премьер считает сносной

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