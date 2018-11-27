Как наложить маниловщину на карательную действительность
«[Манилов] думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву, и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах...» – Николай Гоголь был бы весьма уместен для комментариев ко многим маниловским начинаниям российской власти, и в том числе к приятным рассуждениям председателя партии и правительства Дмитрия Медведева в «Горках» среди верных соратников по цифровой экономике, если бы не одно но. Такое карательное.
И ведь благодушие же царит, мечтания, и даже небезосновательные, как приборы и устройства возьмут на себя рутинные заботы человека, и тогда человек – чем же займется? А тем, что будет карать нелегальных перевозчиков.
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