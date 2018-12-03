Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4708 от 03.12.2018 под заголовком: Цитата недели «В целом нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена<...> [Брилев неоднократно доказывал, что] является абсолютным патриотом, и наличие другого гражданства здесь не является чем-то ущербным»

Как пропагандисты становятся жертвой пропаганды

Государство само воспитало в обществе подозрительность к людям с двойным гражданством
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«В целом нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена… [Брилев неоднократно доказывал, что] является абсолютным патриотом, и наличие другого гражданства здесь не является чем-то ущербным»
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ведущий программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергей Брилев – гражданин Великобритании, у него есть недвижимость в Лондоне, выяснил Алексей Навальный и напомнил, что этот журналист – сотрудник государственного холдинга ВГТРК. Брилев в ответ заявил, что британское гражданство никогда и не скрывал, мол, его начальство уж точно было в курсе, а сотрудник ФГУП не госслужащий, так что никаких законов он не нарушал. Брилеву вторило само государство в лице пресс-секретаря президента России Дмитрия Песков. Тот не нашел во втором гражданстве популярного ведущего ни нарушения закона, ни даже ничего предосудительного, назвав Брилева «абсолютным патриотом», хотя и не уточнив, какой страны.

Еще лет пять назад второе гражданство любого известного человека – журналиста, бизнесмена, политика, даже чиновника – воспринималось как нечто желаемое и вполне достижимое. Как хорошая квартира в Москве, домик в Майами, загар после каникул в Альпах и разговорный английский. Эти «глобальные русские» легко передвигались по миру, а иностранный паспорт обеспечивал свободу не хуже денег. На человека, заявившего, что второй паспорт мешает любить родину и таким в России не место, посмотрели бы как на идиота.

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