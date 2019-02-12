Чем представления Путина о бизнесе отличаются от представлений бизнеса
«Ну это постоянное извлечение прибыли, прибыли, оно перестает быть интересным, – убеждал молодых предпринимателей, первых лауреатов конкурса «Немалый бизнес», президент Путин. – Это не может быть основной целью! Сама прибыль – она важна только с той точки зрения, что она дает возможность дальнейшего развития». Запись встречи с лауреатами висит на президентском сайте kremlin.ru. В ней, как мне показалось, и гендерные предпочтения президента проявились – как-то ему не совсем ловко было подать руку единственной девушке; и отраслевые – та же самая девушка, точнее, ее бизнес, школа иностранных языков, в наименьшей, по-моему, степени заинтересовал президента и, когда Борис Титов похвастался, что «Абрау-Дюрсо» купила у предпринимательницы франшизу, Владимир Путин недоуменно спросил: «А это зачем вам?»
Но вернемся к монологу национального лидера о кладбище – вынесенные в заголовок слова президент сказал как раз после тирады о прибыли. Сомневаюсь, что люди, к которым он обращался, молодые люди, много думают о смерти или подошли к тому возрасту, когда принято подводить итоги жизни. Но президенту важней донести любимое, многажды повторенное: важней прибыли – социальное содержание бизнеса!
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