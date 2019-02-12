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Статья опубликована в № 4753 от 13.02.2019 под заголовком: Цитата недели. «Быть самым богатым парнем на кладбище – не самая веселая история». Владимир Путин, президент России

Чем представления Путина о бизнесе отличаются от представлений бизнеса

Слова о том, что в бизнесе прибыль – не главное, президент адресует не той аудитории
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«Быть самым богатым парнем на кладбище – не самая веселая история»
Владимир Путин, Президент России

«Ну это постоянное извлечение прибыли, прибыли, оно перестает быть интересным, – убеждал молодых предпринимателей, первых лауреатов конкурса «Немалый бизнес», президент Путин. – Это не может быть основной целью! Сама прибыль – она важна только с той точки зрения, что она дает возможность дальнейшего развития». Запись встречи с лауреатами висит на президентском сайте kremlin.ru. В ней, как мне показалось, и гендерные предпочтения президента проявились – как-то ему не совсем ловко было подать руку единственной девушке; и отраслевые – та же самая девушка, точнее, ее бизнес, школа иностранных языков, в наименьшей, по-моему, степени заинтересовал президента и, когда Борис Титов похвастался, что «Абрау-Дюрсо» купила у предпринимательницы франшизу, Владимир Путин недоуменно спросил: «А это зачем вам?»

Но вернемся к монологу национального лидера о кладбище – вынесенные в заголовок слова президент сказал как раз после тирады о прибыли. Сомневаюсь, что люди, к которым он обращался, молодые люди, много думают о смерти или подошли к тому возрасту, когда принято подводить итоги жизни. Но президенту важней донести любимое, многажды повторенное: важней прибыли – социальное содержание бизнеса!

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Комментарии
kirill.shirinskiy
03:03 13.02.2019
Хорошо подмечено. Статье лайк. :)
130
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