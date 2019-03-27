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Почему идеи открытого правительства не прижились в России

Задержание Михаила Абызова – повод подвести итоги одного из самых амбициозных проектов Дмитрия Медведева
«Являясь владельцем офшорных организаций, [Абызов] создал и возглавил преступное сообщество»
Следственный комитет, пресс-релиз

Задержание Михаила Абызова породило в соцсетях шутку про закрытие открытого правительства – одного из самых громких проектов президента Дмитрия Медведева. Формально открытого правительства не стало еще год назад, когда Абызов не был переназначен министром, а профильная правительственная комиссия, куда входили Медведев, Абызов и эксперты, была ликвидирована. Но именно задержание бывшего министра фактически подводит черту под проектом.

Объявив в октябре 2011 г. о создании открытого правительства, Медведев заявил ни много ни мало о необходимости преодолеть кризис доверия в отношениях общества и власти. Открытое правительство должно было стать площадкой, на которой рассматриваются важные инициативы до их утверждения и которая бы сама стала инициатором реформ. У проекта был и политический подтекст – на фоне массовых протестных митингов власть дала понять, что готова работать с теми, у кого есть «позитивная повестка».

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