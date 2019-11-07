Что может сделать Владимир Путин для русского языка

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«В этой связи видится целесообразным провести анализ соответствующих норм действующего законодательства, внести необходимые коррективы» Владимир Путин, президент России

В принципе, тов. Путин неплохо говорит по-русски, а его цитата на бюрократическом языке, которая послужила заголовком к этой колонке, разумеется, вырвана из контекста – там дальше президент перечислял разнообразные законы, куда стоило бы внести поправки. Ну и это главное, что может сделать президент для русского языка: внести поправки в несколько документов, создать комиссии, выделить или увеличить финансирование.

Важно сразу сказать, что влияние любого человека, какой бы он ни был президент, на любой язык ограничивается вот этими самыми бюрократическими конструкциями, пустой болтовней. Гораздо большее, формирующее влияние на язык оказывают безымянные и, как правило, малограмотные маркетологи, рекламщики, службы доставки и те люди, кто пишет скрипты для колл-центров; порой малограмотность, точнее сказать, игнорирование норм стилистики и грамматики русского языка – намеренные; знаю пару скандалов райтеров с заказчиками, в которых заказчики требовали наплевать на правила во имя яркости слогана.