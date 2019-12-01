Почему Путину стоит работать поменьше

Как мы знаем от того же Путина, его пресс-секретарь несет иногда пургу, но на этот раз он недалек от истины. Созданная Путиным система без него не существует, он как царевна Пружинка, приводящая в движение этот «городок в табакерке». Чиновники ходят к нему за хоть сколько-нибудь важными решениями. Госбанкиры, главы госкомпаний и госкорпораций и присоединившийся к ним формально частный бизнес просят у него денег, льгот, подрядов. Он не готов, да и не может никому из окружающих делегировать эти полномочия – придется поделиться властью, и тогда она перестанет быть сакральной. «Играя услугами полулюдей», он вынужден трудиться рабом лампы, которую сам выковал, которой сам владеет, и окружает его армия рабов этой лампы, имя которым – госаппарат. Результат труда налицо – падение доходов населения, анемия экономики, апатия бизнеса, всесилие силовиков, наводящих ужас на страну, коррупция и т. д. и т. п.