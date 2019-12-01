Почему Путину стоит работать поменьше
Работа президента – это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл
Владимир Путин давно перестал быть президентом. Это только его конституционная оболочка, а на самом деле он олицетворение власти, ее материализация и символ. И поскольку власть в России сакральна – как сказано в Библии, «существующие же власти от Бога установлены», – то он вездесущ, всеведущ, незаменим вот уже 20 лет, он всевидящий глаз и всеслышащие уши, альфа и омега власти и остановиться в ее отправлении никак не может, иначе остановится все сущее. Видимо, поэтому Путин, как объясняет его пресс-секретарь Дмитрий Песков, «большую часть времени суток в человеческом понимании (интересно, у Путина понимание или сутки нечеловеческие? – Ф. С.) находится на работе». «Работа президента – это как доменная печь, которую невозможно потушить», – изрек Песков.
Как мы знаем от того же Путина, его пресс-секретарь несет иногда пургу, но на этот раз он недалек от истины. Созданная Путиным система без него не существует, он как царевна Пружинка, приводящая в движение этот «городок в табакерке». Чиновники ходят к нему за хоть сколько-нибудь важными решениями. Госбанкиры, главы госкомпаний и госкорпораций и присоединившийся к ним формально частный бизнес просят у него денег, льгот, подрядов. Он не готов, да и не может никому из окружающих делегировать эти полномочия – придется поделиться властью, и тогда она перестанет быть сакральной. «Играя услугами полулюдей», он вынужден трудиться рабом лампы, которую сам выковал, которой сам владеет, и окружает его армия рабов этой лампы, имя которым – госаппарат. Результат труда налицо – падение доходов населения, анемия экономики, апатия бизнеса, всесилие силовиков, наводящих ужас на страну, коррупция и т. д. и т. п.