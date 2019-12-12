Как не надо упрощать инвестиции

«Брать плату только за успешные сделки, а не за торговый оборот – новое слово на российском фондовом рынке для широкого круга инвесторов», – объясняет введение ежеквартальной 10%-ной комиссии за прирост стоимости паев своих новых фондов руководитель управляющей компании Олега Тинькова. Это, по его словам, «новация в комиссионной модели, финтех-подход».