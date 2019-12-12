Как не надо упрощать инвестиции
Появление у «Тинькофф банк» депозитарной комиссии при отмене брокерской — это риск разочарования инвесторов-новичков
Такая модель инвестирования будет востребована, в том числе новичками на бирже
«Брать плату только за успешные сделки, а не за торговый оборот – новое слово на российском фондовом рынке для широкого круга инвесторов», – объясняет введение ежеквартальной 10%-ной комиссии за прирост стоимости паев своих новых фондов руководитель управляющей компании Олега Тинькова. Это, по его словам, «новация в комиссионной модели, финтех-подход».
Разумеется, «Тинькофф» же не банк, а IT-компания. И ничего подобного до сих пор не было – в России уж точно.
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