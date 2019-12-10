«Тинькофф» возьмет 10% дохода пайщиков своих биржевых фондов

Какие фонды создал «Тинькофф»

Биржевые паевые инвестфонды «Тинькофф – стратегия вечного портфеля» под управлением УК «Тинькофф капитал» представлены в трех валютах – в рублях, долларах и евро. Стратегия предусматривает вложения в акции, долгосрочные облигации, драгоценные металлы и валюту в равных долях. Рублевый фонд будет отслеживать динамику акций топ-15 компаний по капитализации на Московской бирже, долгосрочных ОФЗ, краткосрочных ОФЗ (в качестве денег) и цен на золото. В долларовом фонде – ETF на акции крупных американских компаний, ETF на U.S. Treasuries и ставку ФРС, банковские депозиты в долларах и золото. Евровый фонд привязан к ETF акций крупных европейских компаний, гособлигаций еврозоны, ставок ЕЦБ, депозитам в евро плюс золото.

По подсчетам «Тинькофф», среднегодовая доходность такого рублевого портфеля за период с 2003 г. составила бы 14%, долларового (с 1998 г.) – 7%, еврового (с 1999 г.) – 5,8%.

Порог для покупки составит 5 руб. для фонда в рублях, 6 руб. – для фонда в долларах и 7 руб. – для фонда в евро.