«Тинькофф» возьмет 10% дохода пайщиков своих биржевых фондов
«Тинькофф», похоже, придумал, как лучше монетизировать приложение «Тинькофф инвестиции»: заставить клиентов делиться доходами, полученными с его помощью. Для пользователей, которые будут проводить в приложении сделки с паями новых биржевых паевых инвестфондов (БПИФ) «Тинькофф – стратегия вечного портфеля» (торги ими на Московской бирже начались в понедельник), придуманы новые тарифы. Информация о них уже появилась в «Тинькофф инвестициях»: «Сделки с фондами – без комиссии. Вы платите 10% от прибыли, когда закрываете позицию, или раз в квартал, если продолжаете держать. Минимальный платеж за год – 99 руб. До конца февраля 2020 г. торгуйте фондами бесплатно: комиссия – 0% за прибыль».
Вот как это работает. «Тинькофф банк», как брокер и депозитарий в одном лице, решил отменить для пользователей «Тинькофф инвестиций» брокерскую комиссию за сделки с паями новых БПИФов (до 0,3% оборота), но одновременно ввел депозитарную комиссию – 10% от прироста стоимости паев (success fee). Она будет начисляться ежеквартально, а фактически взиматься с инвесторов после продажи паев. Ранее депозитарная комиссия в приложении не взималась.
Какие фонды создал «Тинькофф»
Биржевые паевые инвестфонды «Тинькофф – стратегия вечного портфеля» под управлением УК «Тинькофф капитал» представлены в трех валютах – в рублях, долларах и евро. Стратегия предусматривает вложения в акции, долгосрочные облигации, драгоценные металлы и валюту в равных долях. Рублевый фонд будет отслеживать динамику акций топ-15 компаний по капитализации на Московской бирже, долгосрочных ОФЗ, краткосрочных ОФЗ (в качестве денег) и цен на золото. В долларовом фонде – ETF на акции крупных американских компаний, ETF на U.S. Treasuries и ставку ФРС, банковские депозиты в долларах и золото. Евровый фонд привязан к ETF акций крупных европейских компаний, гособлигаций еврозоны, ставок ЕЦБ, депозитам в евро плюс золото.
По подсчетам «Тинькофф», среднегодовая доходность такого рублевого портфеля за период с 2003 г. составила бы 14%, долларового (с 1998 г.) – 7%, еврового (с 1999 г.) – 5,8%.
Порог для покупки составит 5 руб. для фонда в рублях, 6 руб. – для фонда в долларах и 7 руб. – для фонда в евро.
Комиссия определяется на основе цен на конец каждого квартала – «Тинькофф» называет ее «расчетной ценой». Она сравнивается с предыдущими расчетными ценами (самая первая – цена покупки пая) и если оказывается больше их всех, то с разницы с предыдущим максимумом будет браться комиссия 10%. Если в каком-то квартале пай дешевеет, комиссия за этот период не берется и расчетная цена не меняется. «В конце каждого квартала будет рассчитываться разница между ценой пая на конец квартала и предыдущей максимальной ценой пая [на конец какого-то квартала] с момента покупки паев инвестором, по которой прежде уже удерживалась success fee. С положительной разницы будет взиматься комиссия 10%. Если к концу очередного квартала расчетная стоимость паев снизится, депозитарная комиссия начисляться не будет», – рассказывает гендиректор УК «Тинькофф капитал» Руслан Мучипов.
По его словам, «это новация в комиссионной модели, финтехподход».
Эта новация допускает уплату комиссии за успех, хотя в итоге инвестиции могут оказаться убыточными. Например, если первые несколько кварталов котировки «Тинькофф – стратегия вечного портфеля» будут расти, а затем начнут падать и опустятся ниже цены покупки. Продав паи – а начинающие инвесторы часто так поступают, – они зафиксируют убытки и заплатят комиссию за успехи первых кварталов.
Мучипов подтвердил, что возможна ситуация, при которой клиент платил success fee, пока держал паи, а в итоге получил отрицательный финансовый результат, так как продал бумаги по цене ниже цены покупки. «Но модель success fee не может существовать без периодического удержания комиссии, если есть успех. Это справедливый подход, и он тем справедливее, чем долгосрочнее и регулярнее инвестирует клиент», – утверждает Мучипов.
Он уверен, что такая модель инвестирования будет востребована, в том числе новичками на бирже.
Стоимость годового обслуживания счета для клиентов «Тинькофф инвестиций» – 99 руб. Если в течение года сумма success fee превысит 99 руб., этой платы не будет, если нет – клиент доплатит до 99 руб. Плата за годовое обслуживание не взимается, если на конец года сумма активов менее 5000 руб.
Новая депозитарная комиссия будет действовать с 1 марта 2020 г. До этого дня пользователи приложения смогут покупать и продавать паи фондов «Тинькофф капитала» без каких-либо комиссий.
«Ведомости» направили запрос в ЦБ.
Это новация, единодушны участники рынка: такого финтехподхода к комиссиям в брокерском обслуживании на нашем рынке еще не было. «Тинькофф» будет первым, отмечает исполнительный директор Finеx Владимир Крейндель. «Плату за рост активов по счету в депозитарии пока никто не взимает, но в теории и на практике это возможно: депозитарии самостоятельно определяют размер комиссии за услуги», – соглашается руководитель операционного департамента «Финама» Алексей Орлов.
«Комиссию за успех традиционно берут управляющие компании, что вполне оправданно: это стимулирует управляющих лучше работать над стоимостью портфеля клиента. В теории установить такую комиссию может и другой профучастник. Главное, чтобы клиенту доступно объясняли, как взимаются комиссии», – продолжает Крейндель и дает лайфхак: паи фондов «Тинькофф капитал» можно купить на бирже через любого другого брокера и не платить ему комиссию за успех.
«Этот подход может быть нацелен на постепенный перевод клиентов на комиссию за успех при управлении, когда плата взимается только в случае прибыли. При этом клиент платит минимум (небольшая комиссия за содержание БПИФ), если он не показывает прибыль», – предполагает Ян Мельничук, инвестиционный консультант «БКС премьера». Но для пассивного фонда комиссия за успех высока, зарубежные аналоги в ETF берут комиссию не за успех, а за управление – 1,5–2% от стоимости активов в год, добавляет он. «Тинькфф капитал» тоже берет комиссию за управление «Тинькофф – стратегия вечного портфеля» – 0,99% от среднегодовой стоимости активов фонда.