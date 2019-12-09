«Тинькофф» объединил все сервисы в одном окне
Банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка. Клиенты, по его уверению, смогут в новом приложении записаться к врачу, заказать еду на дом, забронировать столик в ресторане, вызвать такси, оформить кредит и т. д. С 9 декабря версия приложения «Тинькофф» с этим окном доступна пользователям iOS, для пользователей Android оно появится до Нового года.
Раздел «Сервисы» будет устроен как маркетплейс с услугами партнеров банка. Первыми, перечисляет представитель «Тинькофф», станут маркетплейс «Гудз.ру» (принадлежит «М.видео»), онлайн-гипермаркет «Утконос», группа компаний «Литрес», сервис для заправки автомобилей «Турбо» (АЗС «Газпром нефти» и Eka), агрегатор онлайн-записи к врачам «Напоправку» и агрегатор услуг малого бизнеса Yclients. Есть и другие партнеры, но «Тинькофф» их пока не раскрывает. Банк ведет переговоры с крупнейшими розничными сетями, одним из партнеров сервиса может стать «Азбука вкуса», говорит человек, знакомый с планами ритейлера.