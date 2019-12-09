«Тинькофф» объединил все сервисы в одном окне

Банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка. Клиенты, по его уверению, смогут в новом приложении записаться к врачу, заказать еду на дом, забронировать столик в ресторане, вызвать такси, оформить кредит и т. д. С 9 декабря версия приложения «Тинькофф» с этим окном доступна пользователям iOS, для пользователей Android оно появится до Нового года.