Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей

«Мы, конечно, и это переживем, – продолжил предприниматель, – потому что настоящие лидеры и инноваторы – это мы, и у нас работают лучшие и самые умные люди! А туда [в Сбербанк] уходят… ну сами понимаете кто. Сбербанк, хватит копировать, и завидовать, и подло хантить! Дальше все равно действовать будем мы. Аннушка уже пролила масло».