Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей
Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка». «Мы придумали сториз, они [Сбербанк] сделали открытки через два месяца, мы придумали доставлять карты до клиента в день заказа, теперь они это повторяют, мы давным-давно дарили кожаные кардхолдеры, вот и [это] они подделали под нас», – перечислил Тиньков.
По его словам, приложение Сбербанка стало похоже на приложение «Тинькофф банка». Он также пожаловался и на то, что Сбербанк «тройными зарплатами» переманивает его сотрудников. «Если бы я бы зарабатывал триллион в год и был бы монополией, мне было бы стыдно так поступать!» – подчеркнул Тиньков.
«Мы, конечно, и это переживем, – продолжил предприниматель, – потому что настоящие лидеры и инноваторы – это мы, и у нас работают лучшие и самые умные люди! А туда [в Сбербанк] уходят… ну сами понимаете кто. Сбербанк, хватит копировать, и завидовать, и подло хантить! Дальше все равно действовать будем мы. Аннушка уже пролила масло».
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Лидер должен придумывать и изобретать, а фолловер- копировать, у меня такое мнение... это как, Apple-Samsung... получается мы лидеры? Мы придумали сторис, они сделали открытки через 2 месяца, мы придумали доставлять карты до клиента в день заказа, теперь они это повторяют, мы давным давно дарили кожаные кардхолдеры-вот и они подделали под нас 😙... приложение стало похоже, ещё-бы ТРОЙНЫМИ зарплатами хантить наших МБ и инженеров. Если бы Я бы зарабатывал триллион в год и был бы монополией, мне было бы стыдно так поступать! Но вероятно, это мои сибирские, не модные нынче рефлексии...Мы конечно и это переживём, потому настоящие лидеры и инноваторы - это МЫ, и у нас работают лучшие и самые умные люди! А туда уходят ... ну сами понимаете, кто 😹 #Сбербанк - хватит копировать😂 и завидовать и подло хантить!Дальше, все равно, действовать будем МЫ #Тинькофф ... Аннушка уже пролила масло 🤷♂️
Он подчеркнул вместе с тем, что не имеет претензий к президенту Сбербанка Герману Грефу. «Уверен, Греф даже не знает про это [копирование идей]. К нему у меня претензий нет. Это его “великие” и типа “прокаченные” менеджеры, которые его подставляют», – заключил основатель «Тинькофф банка».
Сбербанк отказался прокомментировать «Ведомостям» заявление Тинькова.
В 2016 г. в интервью «Ведомостям» Тиньков говорил, что Сбербанк – самый технологичный и продвинутый банк в мире. В июле 2018 г. Сбербанк и «Тинькофф» запустили единую систему переводов по номеру телефона, и Тиньков во время пресс-конференции повторил свою мысль: «Я считаю, что Сбербанк – самый продвинутый технологически в мире». Зампред правления Сбербанка Александр Торбахов в ответ на это сказал, что «Тинькофф банк» – «самый передовой и прогрессивный банк на рынке, исключая Сбербанк».
Тиньков основал «Тинькофф банк» в 2006 г. Сейчас кредитная организация занимает 19-е место среди российских банков по размеру активов. Forbes оценивает состояние Тинькова в $2,2 млрд.