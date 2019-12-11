У каких банков мобильные приложения удобнее для пользователей
Консалтинговая компания Markswebb представила очередной рейтинг удобства пользования мобильными банковскими приложениями. Как и прежде, они оценивались в двух номинациях: «Лучший ежедневный банк» и «Лучший цифровой офис». Оценка в первом рейтинге показывает, насколько удобно мобильное приложение позволяет пользователю решать любые задачи по управлению деньгами на карте, во втором – насколько оно дает возможность заменить поход в офис. В каждом рейтинге учитываются также удобство пользования приложением на разных платформах – iOS и Android.
Сейчас уже ни один банк не может обойтись без мобильного приложения, объясняет тим-лид Markswebb Ольга Рыжинская: клиенты привыкли управлять деньгами с экрана телефона. Аудитория мобильных банков превысила число пользователей десктопных версий, появилась новая категория клиентов – mobile-only, добавляет зампред правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.
Конечно, стоимость владения картой – процентная ставка, кэшбэк, комиссии и проч. – является решающим условием при выборе банка, говорит Рыжинская. Но без качественного цифрового обслуживания ни один банк неконкурентоспособен по-настоящему.
Старожилы и новички рейтингов
Победитель рейтинга «Лучший ежедневный банк» для iOS и Android в 2019 г. не изменился – это «Тинькофф банк». На втором месте – «Ак барс» (ранее 2–3-е место в зависимости от платформы), а Альфа-банк сместил с третьего Бинбанк. Тот вошел в состав санируемого ЦБ «Открытия», который занял лишь 16-е место.