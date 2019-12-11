У каких банков мобильные приложения удобнее для пользователей

Консалтинговая компания Markswebb представила очередной рейтинг удобства пользования мобильными банковскими приложениями. Как и прежде, они оценивались в двух номинациях: «Лучший ежедневный банк» и «Лучший цифровой офис». Оценка в первом рейтинге показывает, насколько удобно мобильное приложение позволяет пользователю решать любые задачи по управлению деньгами на карте, во втором – насколько оно дает возможность заменить поход в офис. В каждом рейтинге учитываются также удобство пользования приложением на разных платформах – iOS и Android.